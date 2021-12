Corona-Regeln in Österreich: Mehrwöchiger Lockdown macht Urlaub unmöglich

Die Notbremse ist einmal mehr gezogen in Österreich. Um der erneuten Corona-Welle Einhalt zu gebieten, befindet sich das Land im Lockdown. Damit sind touristische Reisen aktuell tabu.

Österreich hat den rasant steigenden Zahlen der Corona-Infizierten und der Intensivpatienten Tribut gezollt und befindet sich in einem weiteren Lockdown. Seit dem 22. November gelten einschneidende Maßnahmen im gesamten Land - unabhängig vom Impfstatus. Wir zeigen die Einschränkungen im Überblick.

Einreise von Deutschland nach Österreich: Welche Corona-Regeln gelten?

Einreisen darf nur, wer den Nachweis einer geringen epidemiologischen Gefahr vorlegen kann. Darunter versteht sich ein Impf- oder Genesungsnachweis, ansonsten wird laut Auswärtigem Amt nur noch ein PCR-Test anerkannt, der höchstens 72 Stunden alt ist. Dies ist laut „ ADAC“ auch Voraussetzung bei Kurzaufenthalten von weniger als 24 Stunden. Personen ohne Nachweis müssen sich elektronisch registrieren und haben binnen 24 Stunden nach der Einreise einen PCR-Test nachzuholen.

Wer sich in den zehn Tagen zuvor in einem Virusvariantengebiet aufgehalten hat, muss ebenfalls einen PCR-Test vorlegen und sich in zehntägige Quarantäne begeben. Eine Freitestung ist frühestens nach fünf Tagen möglich.

Grenzpendler im Rahmen des regelmäßigen Grenzverkehrs - neben der Arbeit oder Ausbildung kann der Hintergrund auch ein familiärer sein - können auch einen Antigentest von anerkannten Stellen vorlegen, dieser darf höchstens 24 Stunden alt sein. Bei Durchreisen ohne Zwischenstopp ist weder eine elektronische Registrierung noch ein Testnachweis erforderlich.

Österreich: Lockdown rund um die Uhr

Im gesamten Land gelten rund um die Uhr Ausgangsbeschränkungen, weshalb der private Bereich nur noch in Ausnahmegründen verlassen werden darf. Hierzu zählt die Abwendung einer unmittelbaren Gefahr für Leib, Leben und Eigentum ebenso wie die Betreuung und Hilfe für unterstützungsbedürftige Personen sowie die Ausübung familiärer Rechte und die Erfüllung familiärer Pflichten.

Außerdem ist es auch weiterhin erlaubt, die notwendigen Bedürfnisse des täglichen Lebens zu decken. Dies umfasst notwendige Besorgungen des täglichen Lebens, den Kontakt mit einzelnen engsten Angehörigen, wichtigen Bezugspersonen oder dem nicht im Haushalt lebenden Lebenspartner, die gesundheitliche Versorgung inklusive des Weges zur Corona-Schutzimpfung sowie zu entsprechenden Testungen, die Deckung religiöser Grundbedürfnisse und die Versorgung von Tieren.

Die eigenen vier Wände dürfen darüber hinaus verlassen werden, wenn dies zu beruflichen Zwecken oder zu Ausbildungszwecken nötig ist, zur körperlichen und psychischen Erholung im Freien, um unaufschiebbare behördliche oder gerichtliche Wege wahrzunehmen, an gesetzlich vorgeschriebenen Wahlen teilzunehmen, bestimmte Kundenbereiche zu betreten oder an bestimmten Zusammenkünften wie etwa Begräbnissen oder Demonstrationen teilzunehmen.

In allen geschlossenen Räumen muss verpflichtend eine FFP2-Maske getragen werden. Bilden haushaltsfremde Personen eine Fahrgemeinschaft, unterliegt auch diese der FFP2-Maskenpflicht. Reisebusse und Ausflugsschiffe verkehren vorerst nicht. Zu haushaltsfremden Personen soll ein Abstand von mindestens zwei Metern eingehalten werden.

Corona-Regeln in Österreich: Gastro-Betriebe müssen sich auf Takeaway beschränken

Betriebsstätten des Handels sowie körpernaher Dienstleistungen dürfen ebenso wenig betreten werden wie Freizeit- und Kultureinrichtungen. Zutritt in Kundenbereiche für nicht-körpernahe Dienstleistungen - etwa Tierarztbesuche - gibt es nur mit einem 2G-Nachweis, also ausschließlich für Geimpfte und Genesene. Zudem muss hier eine Maske getragen werden. Sollte die Eigenart der Dienstleistung dies nicht ermöglichen, ist das Infektionsrisiko durch andere geeignete Maßnahmen zu minimieren.

Geöffnet sein dürfen nur Betriebsstätten der Grundversorgung, darunter fallen öffentliche Apotheken, Lebensmittelläden, bäuerliche Direktvermarkter, Drogerien, Banken und Tankstellen. Das Sozialministerium betont, dass nur Waren angeboten werden dürfen, die dem jeweiligen Warensortiment entsprechen. Für Kunden gilt eine FFP2-Maskenpflicht in diesen Einrichtungen. Dazu müssen Betriebsstätten des Handels, die dem Verkauf von Waren dienen, um 19 Uhr schließen.

Betriebsstätten der Gastronomie dürfen nur die Abholung von Speisen und Getränken anbieten. Bei alkoholischen Getränken gilt, dass diese in handelsüblich verschlossenen Gefäßen auszugeben sind. Auch hier muss eine Maske getragen werden. Gegessen und getrunken werden darf nicht im Umkreis von 50 Metern um den jeweiligen Gastrobetrieb.

Advents- und Weihnachtsmärkte sind in ganz Österreich untersagt. Vereinssport findet nicht statt, Veranstaltungen im Spitzensport gehen ohne Zuschauer über die Bühne.

In Kliniken und Pflegeheimen gilt 2G plus, also bekommen nur Geimpfte und Genesene mit negativem PCR-Test Zutritt. Pro Patient ist in Krankenhäusern in einer Woche höchstens ein Besucher erlaubt, dies gilt auch für Untersuchungen während der Schwangerschaft sowie vor, zu und nach der Entbindung. Minderjährigen und Unterstützungsbedürftigen sind zwei Besucher pro Tag erlaubt. In Pflegeheimen dürfen pro Einwohner maximal zwei Personen pro Tag zu Besuch vorbeikommen.

Seit dem 6. Dezember gelten Personen nur noch 270 Tage lang als geimpft, wenn sie sich keine Auffrischung holen.

Das Sozialministerium weist darauf hin, dass Kontrollen verschärft und Strafen erhöht werden. Wie der „ADAC“ berichtet, drohen bei Verstößen Bußgelder ab 500 Euro.

Corona-Maßnahmen: Nach dem Lockdown soll in Österreich die 2G-Regel gelten

Der Lockdown soll spätestens mit dem 13. Dezember - also nach drei Wochen - enden, bis dahin sind keinerlei touristische Reisen in die Alpenrepublik möglich.

Im Anschluss soll die 2G-Regel zur Anwendung kommen, für Personen ohne Impfung oder Genesung geht der Lockdown inklusive Ausgangsbeschränkungen weiter. Beherbergungsbetriebe, Gastronomieeinrichtungen, Freizeit- und Sportbetriebe, Kultureinrichtungen, Seilbahnen, Adventsmärkte, körpernahe Dienstleistungen und Veranstaltungen ab 25 Personen stehen nur Geimpften und Genesenen offen. Im Handel und in Museen muss eine FFP2-Maske getragen werden.

Laut dem offiziellen Tourismusportal sind Corona-Tests dann nicht mehr als Eintrittsnachweise gültig. Befreit von der Nachweispflicht sind Kinder unter zwölf Jahren. In Wien gilt eine Testpflicht ab sechs Jahren, für nichtgeimpfte und nichtgenesene Zwölf- bis 15-Jährige wird ein PCR-Test benötigt, der höchstens 48 Stunden alt ist.