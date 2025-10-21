Radfahrerin biegt plötzlich ab - Frau in Bus schwer verletzt

Wegen eines plötzlichen Abbiegevorgangs einer Radfahrerin musste ein Busfahrer in Offenbach am Main stark auf die Bremse treten - und eine 76 Jahre alte Frau im Bus erlitt schwere Verletzungen. Sie sei bewusstlos geworden, teilte die Polizei mit. Die Frau wurde in ein Krankenhaus gebracht. Sie habe Kopfverletzungen und es bestehe der Verdacht, dass sie zudem eine Fraktur erlitten hat.

Der Unfall passierte am Dienstagnachmittag auf der Landesstraße 3405 zwischen Offenbach und Heusenstamm. Die auf etwa 60 bis 65 Jahre geschätzte Radfahrerin fuhr nach Angaben der Polizei nicht auf dem Radweg, sondern auf der Straße. Als der Busfahrer sie überholen wollte, sei sie plötzlich nach links abgebogen. Obwohl der Bus die Radfahrerin kurz gestreift habe, sei diese weitergefahren. Die Polizei ermittelt und sucht noch Zeugen.