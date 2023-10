Hollywoodstars verurteilen Hamas-Angriff auf Israel

Der Terror-Angriff der Hamas hat weltweit für Entsetzen gesorgt. In einem offenen Brief zeigen zahlreiche Prominente ihre Solidarität mit Israel.

Hollywoodstars und Studiobosse haben in einem offenen Brief den Angriff der islamistischen Hamas auf Israel verurteilt und Israel ihre Unterstützung ausgesprochen.

Mehr als 700 Prominente, darunter Stars wie Michael Douglas, Chris Pine, Mark Hamill, Gal Gadot, Jamie Lee Curtis und Amy Schumer gehören zu den Unterzeichnern. Die Erklärung war von der gemeinnützigen Organisation Creative Community for Peace (CCFP) veröffentlicht worden.

"Hamas hat unschuldige Männer, Frauen und Kinder ermordet und entführt", heißt es unter anderem in dem Brief. Diese "barbarischen Terrorakte" müssten von allen angeprangert werden. CCFP fordert in dem Schreiben die Unterhaltungsindustrie auf, alles in ihrer Macht zu tun, Hamas dazu zu drängen, die Geiseln freizulassen.

Die israelische Schauspielerin Gal Gadot (38, "Wonder Woman") schrieb in einer Erklärung, sie bete für alle, die von dem Terrorismus und der Brutalität von Hamas betroffen seien. "Und ich hoffe, dass die Welt in ihrer Unterstützung des israelischen Volks standhaft bleibt."

(dpa)