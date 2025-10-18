„Oktagon 78“ mit Christian Eckerlin und Frédéric Vosgröne: Übertragung der Fight Night im Free-TV und Stream

„Oktagon 78“ – so heißt die Sendung, mit welcher der Kölner Privatsender RTL die Sportart Mixed Martial Arts erstmals ins Free-TV holt. Im Wesentlichen handelt es sich dabei um eine Fight Night, in deren Rahmen eine Vielzahl an MMA-Kämpfen stattfinden, die live bei RTL übertragen werden. Schauplatz des Spektakels ist die Lanxess Arena in der Rheinmetropole Köln. Als Headliner mit dabei sind Christian Eckerlin, der als Gesicht der deutschen MMA-Szene gilt, sowie der Shootingstar Frédéric Vosgröne, auch „Neandertaler“ genannt. Beide treten bei „Oktagon 78“ in den Hauptkämpfen an.

Inga Leschek, ihres Zeichens Chief Content Officer von RTL Deutschland, äußerte sich wie folgt zu „Oktagon 78“: „MMA ist pures Adrenalin – kraftvoll, direkt, spektakulär. Genau dieser Spirit passt zu unserer Live-Sport-DNA. Mit der Free-TV-Premiere zünden wir mit „Oktagon“ die nächste Stufe und machen MMA für ein breites Publikum erlebbar.“

Wann genau läuft „Oktagon 78“ im TV? Gibt es die Übertragung auch online im Stream zu sehen? Welche Kämpfe finden statt und wer tritt gegen wen an? Antworten auf diese Fragen sowie weitere nützliche Infos gibt es hier in diesem Artikel.

Sendetermin von „Oktagon 78“: Wann läuft das MMA-Event im TV?

RTL hat bereits einen fixen Sendetermin für „Oktagon 78“ bekanntgegeben: Laut Informationen des Senders findet die Fight Night am 18. Oktober 2025 statt. Somit fällt der Termin auf einen Samstag. Los geht es direkt im Anschluss an das Topspiel der 2. Bundesliga, nämlich um 22.45 Uhr. Ab 23.15 Uhr folgt dann schließlich die Live-Übertragung der Kämpfe.

Übertragung von „Oktagon 78“ im Free-TV und Stream

Wie eingangs bereits erwähnt, gibt es „Oktagon 78“ kostenlos im Free-TV zu sehen. Wer allerdings die moderne Variante bevorzugt, kann die Fight Night auch online im Stream verfolgen und dafür die sendereigene Streaming-Plattform RTL+ nutzen. Dort steht bereits ab 17.10 Uhr ein Live-Stream zur Verfügung. Die Kosten für RTL+ hängen übrigens vom gewählten Paket ab: RTL+ Free ist kostenlos, während RTL+ Basic 5,99 Euro pro Monat und RTL+ Premium 8,99 Euro pro Monat kostet. Alle kostenpflichtigen Abonnements sind monatlich kündbar (Stand: Oktober 2025).

Weitergehende und aktuelle Infos zu den Tarifen von RTL+ findet man auf der Website des Anbieters. Auf YouTube können Sie zudem weitere Rahmenevents wie das offizielle Wiegen (Freitag, 17.10.25 um 9 Uhr) oder die Pressekonferenz nach dem Kampf am Samstag, 18.10., live verfolgen.

Kämpfe bei „Oktagon 78“ in Köln: Die Fight Card

Folgende Kämpfe werden am 18. Oktober 2025 bei „Oktagon 78“ ausgetragen – die Liste wird noch ergänzt:

Main Card

Christian Eckerlin (GER) vs. Ivica Trušček (HRV) – Welterweight

Frédéric Vosgröne (GER) vs. Jesus Samuel Chavarría (HND) – Light Heavyweight

Alina Dalaslan (GER) vs. Katharina Lehner (GER) - Bantamweight

Kasim Aras (GER) vs. Simon Biyong (ITA) – Heavyweight

Patrick Vespaziani (GER) vs. Denis Stojnic (BIH) - Heavyweight

Cihad Akipa (GER) vs. David Piechaczek (GER) - Middleweight

Bantamweight Title Fight

Igor Severino (BRA) vs. Khurshed Kakhorov (GER) – Bantamweight

Sonstige Kämpfe

Marek Bartl (CZE) vs. Kennedy Rayomba (GER) - Middleweight

Arijan Topallaj (GER) vs. Hassan Kayani (GER) – Catchweight 74 kg

Tamerlan Dulatov (GER) vs. Henrique Melo (BRA) - Welterweight

Altin Zenuni (ALB) vs. Marcel Masa (CZE) - Catchweight 68 kg

Kirill Negru (SVN) vs. Michael Obodozie (GER) - Catchweight 80 kg

Was bedeutet eigentlich „Mixed Martial Arts“?

Bei Mixed Martial Arts, kurz MMA, handelt es sich um eine Kampfsportart, die Techniken aus verschiedenen Disziplinen wie Boxen, Kickboxen, Ringen, Jiu-Jitsu oder Judo kombiniert. Das Ziel besteht darin, den Gegner durch Schläge, Tritte, Würfe oder Submission-Griffe zu besiegen. Die Kämpfe finden üblicherweise in einem abgesteckten Ring oder Käfig – dem sogenannten Oktagon – statt und folgen festen Regeln zum Schutz der Athleten. Neben körperlicher Stärke erfordert MMA auch Technik, Ausdauer, Strategie sowie mentale Härte. Vor allem durch Organisationen wie die UFC hat sich die Sportart mittlerweile weltweit etabliert.

Warum heißt es „Oktagon 78“?

Der Begriff „Oktagon“ bezeichnet den Ring, in dem MMA-Kämpfe in der Regel ausgetragen werden. Die Zahl 78 bezieht sich wiederum auf die Nummer des Events – die Organisation OKTAGON MMA veranstaltet regelmäßig Kampfsportevents, die nach diesem System benannt werden. Die Fight Night, welche es im Oktober 2025 bei RTL zu sehen gibt, ist eines davon. Daher der Name „Oktagon 78“.