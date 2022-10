Deutlich zu warm: Oktober 2022 könnte für einen Hitze-Rekord sorgen

Man hätte den Oktober 2022 an manchen Tagen beinahe mit dem Sommer verwechseln können. Wie heißt der Monat war, zeigen nun Daten des DWD.

Der goldene Oktober wurde er von einigen Meteorologinnen und Meteorologen das ein oder andere Mal genannt. Sommer im Herbst, sagten andere. Bezeichnungen, die nicht zu Unrecht fielen, wie es scheint. Der Oktober 2022 könnte der wärmste zehnte Monat aller Zeiten gewesen sein. Laut den Daten des Deutschen Wetterdiensts (DWD) betrug der Durchschnittswert nach aktuellem Stand 12,5 Grad. Rekordverdächtig.

Oktober 2022 zu warm: Rekordverdächtige Werte

Die Meteorologinnen und Meteorologen des DWD sind sich bereits sicher, dass der Oktober im Jahr 2022 zu den beiden wärmsten Oktobern seit Beginn der Aufzeichnungen gehört. Nun ist die Frage, ob er den Spitzenplatz vor dem Oktober 2001 erringen kann. Es gehe um Zehntelgrad, weswegen eine endgültige Analyse bei dem Kopf-an-Kopf-Rennen erst nach dem 31. Oktober getroffen werden kann. Das gab der DWD am Montag an seinem Hauptsitz in Offenbach bekannt.

Es ist also möglich, dass der Oktober 2022 der wärmste Oktober aller Zeiten war. Sicher ist unterdessen, dass der Oktober in diesem Jahr 3,5 Grad über dem Wert liegt, welchen die international gültige Referenzperiode 1961 bis 1990 angiebt. Wenn man den Oktober 2022 mit den Jahren 1991 bis 2020 vergleicht, beträgt die Abweichung noch immer eindrückliche 3,1 Grad.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: dpa

Oktober 2022: Spitzentemperaturen bei Freiburg gemessen

In Baden-Württemberg wurden im Oktober 2022 die höchsten Temperaturen gemessen. In Müllheim, das sich im Regierungsbezirk Freiburg befindet, zeigte das Thermometer am 28. Oktober sommerliche 28,7 Grad an. Den Tiefstwert für den diesjährigen Oktober hatte Karlshagen bei Greifswald zu bieten. Am 20. Oktober wurden hier -2,3 Grad gemessen.

Temperaturen und Niederschläge werden in Deutschland seit dem Jahr 1881 genau geprüft und aufgezeichnet. Spätestens in den letzten Jahren wurde dabei deutlich, dass die Temperaturen immer wieder ansteigen.