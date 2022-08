Die Maß zieht an: Der Bierpreis auf der Wiesn 2022

Der Bierpreis für das Oktoberfest 2022 steht fest, die Wiesnwirte haben ihre Entscheidung verkündet. Die Maß Bier wird im Vergleich zur Wiesn 2019 deutlich teurer.

Die Preissteigerungen und die Inflation machen sich auch auf dem Oktoberfest 2022 bemerkbar: Der Bierpreis steigt beim größten Volksfest der Welt deutlich an. Das gaben nun die Sprecher der Wiesnwirte, Peter Inselkammer und Christian Schottenhamel, in einer schriftlichen Erklärung bekannt.

Wiesn 2022: Bierpreis knackt die 13-Euro-Marke

Der Erklärung zufolge wird die Maß Bier auf der Wiesn 2022 die Marke von 13 Euro knacken. Nach zwei Jahren Corona-Pause bedeutet das eine deftige Preissteigerung, beim Oktoberfest 2019 war eine Maß Bier noch zwischen 10,80 Euro und 11,80 Euro zu haben. Schottenhamel und Inselkammer versicherten, dass sich die Wiesnwirte diese Entscheidung nicht leicht gemacht haben.

Sie erklärten, dass sie sich nicht von der allgegenwärtigen Preissteigerung abkoppeln könnten. Neben der Inflationsrate bezogen sie sich auf einige Sondereffekte, welche derzeit herrschten. Dabei handelt es sich beispielsweise um die Gehälter der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die um etwa 16 Prozent gestiegen sein sollen. Außerdem sind laut Schottenhamel die Kraftstoff- und Lebensmittelpreise deutlich angestiegen. Die Kraftstoffpreise verteuern nun auch den Aufbau der Zelte für das Oktoberfest 2022. Zwei Jahre Pause haben ebenfalls eine Rolle bei der Entscheidungsfindung gespielt.

Video: dpa

Drei Jahre ohne Oktoberfest hinterlassen Spuren

Inselkammer betonte, dass viele Wirte und Veranstalter in den letzten drei Jahren laufende Kosten wegen der Wiesn hatten, obwohl diese nicht stattfinden konnte, es also auch keine Einnahmen gab. Neben der Inflation und den Preissteigerungen, die einen Löwenanteil an dem neuen Bierpreis beim Oktoberfest 2022 ausmachen, dürfe man diese Kosten nicht vergessen, meint Inselkammer. Er nannte die Einlagerungen der großen Bierzelte, den Betrieb der Wiesn-Büros und der gastronomischen Geräte als Beispiele.

Schottenhamel glaubt, dass sich die Münchnerinnen und Münchner trotz des gestiegenen Bierpreises riesig auf das Oktoberfest freuen – auch wenn die Inflation nicht vor der Theresienwiese haltmacht.