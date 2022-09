Polizeibericht zum Oktoberfest 2022: Körperverletzung mit Maßkrug und staatsschutzrelevantes Delikt

Auf dem Oktoberfest kommt es immer wieder zu Straftaten verschiedenster Art. Die wichtigsten Polizeimeldungen rund um die Wiesn 2022 im Überblick.

Das größte Volksfest der Welt ist im vollen Gange. Menschen aus aller Welt feiern auf dem Oktoberfest 2022 das Comeback der Wiesn nach zwei Jahren Corona-Pause. Rund 700.000 Menschen strömten am ersten Wochenende auf die Theresienwiese. Die Schattenseite der Festivitäten sind Straftaten und Festnahmen. Die Polizei hat rund um die Wiesn eine ganze Menge zu tun. Wir sammeln hier die wichtigsten Polizeimeldungen.

Dienstag, 20. Oktober: Zeugenaufruf nach staatsschutzrelevantem Delikt

Gegen 18.30 Uhr kam es auf der Theresienwiese offenbar zu einem staatsschutzrelevantem Delikt. Ein Unbekannter zeigte mehrfach den Hitlergruß. Er soll sich in der Nähe des Haupteingangs des Augustinerzeltes befunden haben. Ein Zeuge beschreibt den Unbekannten wie folgt:

männlich

rund 50 Jahre alt

etwa 185 cm groß

kurze, dunkle Haare

kräftig

westeuropäische Erscheinung

beiger Trachtenjanker

rot-magenta farbenes Trachtenhemd

Die Polizei München hat einen Zeugenaufruf gestartet. Wer etwas gesehen hat, kann sich hier melden: Polizeipräsidium München, Kriminalfachdezernat 4, Tel. 089/2910-0

Dienstag, 20. Oktober: Sexualdelikt und Körperverletzung mit Maßkrug

Eigentlich wollte eine Streife der Münchner Polizei am Dienstag gegen 0.40 Uhr im Umfeld des Oktoberfestes Taschendiebe auffliegen lassen, dann wurden die Polizeibeamten allerdings Zeuge eines Sexualdelikts. Ein Mann versuchte offenbar, einer alkoholisierten 27-Jährigen unter den Rock zu greifen. Der Tatverdächtige, ein 28-Jähriger, der im Landkreis Ebersberg wohnt, wurde zur Wiesnwache gebracht.

Am späten Dienstagabend kam es gegen 22.15 Uhr zu einer gefährlichen Körperverletzung in einem Festzelt. Ein Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes hatte einen 52 Jahre alten Mann aus Brandenburg zurechtgewiesen, weil dieser auf einem Tisch tanzte. Daraufhin schlug der Mann dem 62 Jahre alten Sicherheitsbeamten einen Maßkrug auf den Kopf. Der Krug zersplitterte und der Sicherheitsbeamte wurde verletzt. Ein Kollege wurde durch Glassplitter an der Hand verletzt. Der Tatverdächtige wurde festgenommen, es läuft nun eine Anzeige wegen gefährlicher Körperverletzung.

Von einer eher kuriosen Anzeige berichtete die Polizei München auf Twitter: "Ein Gast verwechselte einen frisch gerichteten Tisch samt Brotzeitbrettl mit einem all-you-can-eat-Buffet. Die Rechnung im Anschluss wollte er aber nicht bezahlen. Die Brotzeit hat geschmeckt, unsere Anzeige hatte einen bitteren Nachgeschmack."

Montag, 19. Oktober: Angriff auf Polizeibeamte

Auch am Montag hatte die Polizei München auf der Theresienwiese einiges zu tun. Gegen 19.00 Uhr wurde eine Einsatzgruppe, die sich auf Streife auf dem Festgelände befand, von einem 28 Jahre alten Italiener angegriffen. Er versuchte, eine Polizeibeamtin zu Boden zu reißen und leistete bei der anschließenden Festnahme großen Widerstand. Ein 25 Jahre alter Begleiter, der ebenfalls aus Italien stammt, versuchte den 28-Jährigen zu befreien –allerdings ohne Erfolg. Der 43 Jahre alte Vater des 28-Jährigen erschien auf dem Weg zur Polizeiwache ebenfalls vor der Einsatzgruppe und versuchte, seinen Sohn wegzureißen. Er wurde in Gewahrsam genommen, später aber wieder entlassen. Die beiden anderen Männer sollten einem Ermittlungsrichter vorgeführt werden. Die Polizeibeamten kamen bei der wilden Auseinandersetzung bis auf ein paar Kratzer ohne Verletzungen davon.

Sonntag, 18. Oktober: Körperverletzungsdelikte im Festzelt

Am Sonntagabend kam es gegen 18.20 Uhr zu einem handfesten Streit in einem der Festzelte. Ein 34 Jahre alter Münchner und 45 Jahre alter Münchner, der als Reinigungskraft bei den Toiletten des Festzelt arbeitete, schlugen bei diesem mit den Fäusten aufeinander ein. Der 45-Jährige erlitt eine Platzwunde, welche blutete, als die Wiesnwache eingriff. Der 34-Jährige zeigte sich offenbar weiter aggressiv, weswegen er in Handschnellen aus Plastik fixiert wurde. Er wurde auf einer Trage zur Wiesnwache geschafft. Gegen beide Männer wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung aufgenommen.

Gegen 23.00 Uhr kam es am Sonntag erneut zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Besuchern des Oktoberfestes. Ein 21 Jahre alter Münchner geriet mit einem 20 Jahre alten Mann mit Wohnsitz in Essen zunächst in einen verbalen Streit, der dann eskalierte. Der 20-Jährige fiel offenbar zu Boden, woraufhin der andere Mann mit dem Fuß auf das Gesicht des am Boden liegenden Mannes sprang. Der 21-Jährige wurde festgenommen. Die Münchner Kriminalpolizei ermittelt.

Am Sonntag gab es auf der Wiesn 2022 zudem mehrere Festnahmen wegen Diebstählen in den Festzelten. Unter anderem wurde eine Reinigungskraft verhaftet, die mehrere Jacken von Besucherinnen und Besuchern entwendet hatte und in einer Putzkammer nach Wertgegenständen in diesen suchte. Eine Besucherin des HB-Festzeltes vermisst zudem ein Armkettchen von Pandora. Die Polizei München sucht nach Zeugen - und versucht sein Glück dabei mit Humor: "Lieber es kommt einem ein Armkettchen von Pandora, als die Büchse der Pandora abhanden. Trotzdem schade für die HB-Festzelt Besucherin. Sollte es jemand finden, bitte im Wiesn-Fundbüro abgeben. Die Kette, nicht die Büchse."

Samstag, 17. Oktober: Mann nach sexuellem Übergriff festgenommen

Ein 37 Jahre alter Italiener wurde am Samstagnachmittag nach einem sexuellem Übergriff festgenommen. Er hatte einer 36 Jahre alten Schweizerin unterhalb ihrer Oberbekleidung an die Brüste gefasst. Zunächst hatten beide sich geküsst, nachdem sie zusammen das Festzelt verlassen hatten. In der Folge schob die Frau den mann allerdings weg und ging auf die Damentoilette. Der Italiener wartete vor dieser und es kam zum sexuellen Übergriff. Ein Münchner war dazwischengegangen, nachdem die Frau diesem per Handzeichen zu verstehen gegeben hatte, dass die Berührungen nicht einvernehmlich verliefen. Der Mann sollte am Samstagabend einem Haftrichter vorgeführt werden. Die Münchner Kriminalpolizei nahm Ermittlungen auf.

Rund um das Oktoberfest schockiert eine Meldung wegen eines versuchten Tötungsdeliktes. Dieser ereignete sich nicht auf der Theresienwiese, sondern in Schwabing. Ein britischer Tourist, der sich von der Wiesn zu seiner Unterkunft aufgemacht hatte, wurde niedergestochen. Derzeit schwebt der 41-Jährige nicht mehr in Lebensgefahr, ist aber auch nicht vernehmungsfähig. Die Polizei sucht Zeuginnen und Zeugen.

Am Samstagabend kam es auf der Wiesn auch zu einem Körperverletzungsdelikt. Ein 24 Jahre alter US-Bürger hatte sich in Folge seines Alkoholkonsums zu medizinischen Behandlungen auf der Sanitätsstation am Festgelände befunden. Bei diesen sprang er auf und schlug mit der Faust auf einen 20-Jährigen und eine 19-Jährige des medizinischen Personals ein. Er traf beide Angestellten am Kopf. Der 24-Jährige erhielt eine Anzeige wegen Körperverletzung und wurde einem Ermittlungsrichter vorgeführt.