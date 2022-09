Polizeibericht zum Oktoberfest 2022: Festnahme nach sexuellem Übergriff

Auf dem Oktoberfest kommt es immer wieder zu Straftaten verschiedenster Art. Die wichtigsten Polizeimeldungen rund um die Wiesn 2022 im Überblick.

Das größte Volksfest der Welt ist im vollen Gange. Menschen aus aller Welt feiern auf dem Oktoberfest 2022 das Comeback der Wiesn nach zwei Jahren Corona-Pause. Rund 700.000 Menschen strömten am ersten Wochenende auf die Theresienwiese. Die Schattenseite der Festivitäten sind Straftaten und Festnahmen. Die Polizei hat rund um die Wiesn eine ganze Menge zu tun. Wir sammeln hier die wichtigsten Polizeimeldungen.

Samstag, 17. Oktober: Mann nach sexuellem Übergriff festgenommen

Ein 37 Jahre alter Italiener wurde am Samstagnachmittag nach einem sexuellem Übergriff festgenommen. Er hatte einer 36 Jahre alten Schweizerin unterhalb ihrer Oberbekleidung an die Brüste gefasst. Zunächst hatten beide sich geküsst, nachdem sie zusammen das Festzelt verlassen hatten. In der Folge schob die Frau den mann allerdings weg und ging auf die Damentoilette. Der Italiener wartete vor dieser und es kam zum sexuellen Übergriff. Ein Münchner war dazwischengegangen, nachdem die Frau diesem per Handzeichen zu verstehen gegeben hatte, dass die Berührungen nicht einvernehmlich verliefen. Der Mann sollte am Samstagabend einem Haftrichter vorgeführt werden. Die Münchner Kriminalpolizei nahm Ermittlungen auf.

Rund um das Oktoberfest schockiert eine Meldung wegen eines versuchten Tötungsdeliktes. Dieser ereignete sich nicht auf der Theresienwiese, sondern in Schwabing. Ein britischer Tourist, der sich von der Wiesn zu seiner Unterkunft aufgemacht hatte, wurde niedergestochen. Derzeit schwebt der 41-Jährige nicht mehr in Lebensgefahr, ist aber auch nicht vernehmungsfähig. Die Polizei sucht Zeuginnen und Zeugen.

Am Samstagabend kam es auf der Wiesn auch zu einem Körperverletzungsdelikt. Ein 24 Jahre alter US-Bürger hatte sich in Folge seines Alkoholkonsums zu medizinischen Behandlungen auf der Sanitätsstation am Festgelände befunden. Bei diesen sprang er auf und schlug mit der Faust auf einen 20-Jährigen und eine 19-Jährige des medizinischen Personals ein. Er traf beide Angestellten am Kopf. Der 24-Jährige erhielt eine Anzeige wegen Körperverletzung und wurde einem Ermittlungsrichter vorgeführt.

