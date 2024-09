Oktoberfest 2024: Programm, Öffnungszeiten und alle Infos zur Wiesn

Ganz München steht zur Oktoberfest-Zeit Kopf, schließlich strömen jedes Jahr mehrere Millionen Besucher in die bayerische Landeshauptstadt, um die fünfte Jahreszeit zu feiern. Damit ist die Wiesn das größte Volksfest weltweit und bietet Touristen wie Einheimischen eine Vielzahl an Fahrgeschäften, Bierzelten und Essensständen.

Sie wollen wissen, wann genau die Wiesn in diesem Jahr stattfindet, wann das Festgelände öffnet und was geboten ist? Hier gibt es alle Informationen rund um Termin, Programm, Bierzelte, Reservierungen und Öffnungszeiten.

Termin: Wann findet das Oktoberfest 2024 in München statt?

Das Oktoberfest startete am Samstag, dem 21. September, und läuft seitdem gut zwei Wochen bis zum Sonntag, dem 6. Oktober 2024. Der traditionelle Anstich fand am ersten Samstag um 12 Uhr mittags im Schottenhammel Festzelt statt. Dabei versuchte Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter, mit möglichst wenigen Schlägen das Fass anzustechen. Die erste Maß ging an den bayerischen Ministerpräsidenten. Nach dem traditionellen Ruf „O‘zapft is!“ wird der Ausschank in allen Festzelten offiziell eröffnet.

Oktoberfest-Programm 2024: Öffnungszeiten der Wiesn

Für die verschiedenen Stände und Zelte auf der Wiesn gibt es unterschiedliche Öffnungszeiten. Hier gibt es einen Überblick darüber, wann man im Zelt ein Bier bekommt und wann man sich an einem der Stände ein Lebkuchenherz kaufen kann:

Bierzelte

Montag bis Freitag: von 10 Uhr bis 23.30 Uhr

Samstag, Sonntag und am Feiertag, dem 3. Oktober: von 9 Uhr bis 23.30 Uhr

große Festhallen: Ausschank- und Musikende um 22.30 Uhr

kleine Zelte: Ausschank- und Musikende erst um 23 Uhr

Ausnahme: Käfer Wiesn-Schänke und Kufflers Weinzelt haben bis 1 Uhr geöffnet, Ausschank- und Musikende um 00.30 Uhr

Schausteller

Nicht nur die Bierzelte machen die Wiesn zu einem Erlebnis, sondern auch die Schausteller. Zu folgenden Uhrzeiten sind ihre Buden und Stände geöffnet:

Montag bis Donnerstag: von 10 Uhr bis 23.30 Uhr

Freitags und am Mittwoch, dem 2. Oktober: von 10 bis 24 Uhr

Samstags: von 9 bis 24 Uhr

Sonntagen und am Feiertag, dem 3. Oktober: von 9 bis 23.30 Uhr

Anfahrt: Wo findet das Oktoberfest 2024 statt?

Das Oktoberfest findet traditionellerweise auf der Theresienwiese in München statt. Dort wacht die Bavaria-Statue über die Menge der Feierwütigen. Die Theresienwiese ist beliebt in München als Festplatz: im Winter findet dort das Tollwood-Festival statt und im Frühjahr das Frühlingsfest.

Aber zurück zur Wiesn: Auf der Homepage der Stadt München gibt es eine Liste an Park und Ride Parkplätzen, auf denen man das Auto abstellen kann, um dann mit den Öffentlichen weiter in die Innenstadt zu fahren. Grundsätzlich wird allerdings empfohlen, bei der Anreise komplett aufs Auto zu verzichten, da rund um die Theresienwiese keine PKW-Parkplätze zur Verfügung stehen sowie eine Sperrzone für Autoverkehr rund ums Festgelände eingerichtet wird.

Stattdessen empfiehlt es sich, mit der U- oder S-Bahn zur jeweils nächstgelegenen Haltstelle zu fahren. Hier kann man aussteigen, um zu Fuß zur Wiesn zu laufen:

Theresienwiese (U4, U5)

Goetheplatz (U3, U6)

Schwanthalerhöhe (U4, U5)

Hackerbrücke (S-Bahnen)

Auch wer es erfolgreich bis zur Wiesn geschafft hat, ist trotzdem nicht gefeit davor, sich auf dem Gelände selbst zu verlaufen, denn bei 42 Hektar Größe und den vielen verschiedenen Zelten und Fahrgeschäften kann man schon mal falsch abbiegen. Hier hilft die Wiesnmap, auf der alle Festzelte und Eingänge vermerkt sind.

Oktoberfest 2024: Wie kann man einen Tisch reservieren?

Die Tische in den Bierzelten auf dem Oktoberfest sind bekanntermaßen heiß begehrt. An manchen Tagen kann es so voll werden, dass es fast unmöglich ist, noch einen Sitzplatz im Inneren eines Zeltes zu ergattern. Verlockend klingt da natürlich die Möglichkeit, Tische im Vorhinein zu reservieren. Viele der Festwirte bieten dafür Onlineportale an.

Die Reservierung der Tische ist allerdings auf vielen Webseiten schon seit einiger Zeit freigeschaltet und dementsprechend ist ein Großteil bereits ausgebucht. Allerdings behalten sich einige der Zeltbetreiber vor, nach und nach noch neue Reservierungen online anzubieten. Es kann sich deshalb trotzdem lohnen, noch einmal auf den Portalen vorbeizuschauen.

Das sind die Reservierungsseiten der größten Festzelte bei der Wiesn 2024:

Außerdem gibt es seit dem vergangenen Jahr eine offizielle Webseite, auf der man Reservierungen weiterverkaufen kann, falls doch etwas dazwischen gekommen ist und man seine Reservierung nicht wahrnehmen kann. Umgekehrt hat man hier als Besucherin oder Besucher natürlich auch die Möglichkeit, noch auf den letzten Drücker eine Reservierung zu ergattern. Mit dem Portal wollen die Wiesenwirte auch dem grauen Markt vorbeugen, auf dem Reservierungen teils für ein vielfaches ihres Wertes weiterverkauft werden.

Übrigens: Ein Viertel der Plätze in den Zelten darf grundsätzlich nicht reserviert werden. Am Wochenende und am Feiertag sind es bis 15 Uhr sogar 50 Prozent der Sitzplätze, die nicht reserviert werden dürfen. Auch danach dürfen 35 Prozent nicht per Reservierung vergeben werden.

Doch neben den großen Namen gibt es noch 21 kleine und mittlere Zelte, zum Beispiel die Münchner Stubn oder das Wirtshaus im Schichtl. Einzelne Läden wie der Wiesn Guglhupf oder die Münchner Knödelei bieten - wie die Namen schon verraten - bestimmte kulinarische Spezialitäten an.

Auch 2024 findet zusätzlich zum großen Oktoberfest die Oidn Wiesn statt. Die Oide Wiesn fällt immer in jenen Jahren aus, in denen stattdessen das Zentrallandwirtschaftsfest (ZLF) im Süden der Theresienwiese stattfindet. Eigentlich sollte das auch 2024 der Fall sein, doch der Bauernverband hat seine Ausstellung abgesagt. Deshalb findet auch in diesem Jahr die Oide Wiesn statt.