Er stieg aus dem Auto: Mann auf Standstreifen von Lkw erfasst und tödlich verletzt

Auf der A29 wurde ein Mann auf dem Standstreifen von einem Lkw erfasst. Er verstarb noch am Unfallort. Der Lkw-Fahrer wurde verletzt ins Krankenhaus gebracht.

Ein Mann stieg am Mittwochnachmittag auf der A29 aus seinem Auto und befand sich auf dem Standstreifen als er von einem Lkw angefahren wurde. Der Autofahrer, der in seinem Wagen mit einem Anhänger in Richtung Ahlhorn unterwegs war, erlitt tödliche Verletzungen.

Unfall auf A29: Mann wird von Lkw auf Standstreifen angefahren und stirbt am Unfallort

Der tragische Unfall ereignete sich zwischen der Anschlussstelle Sandkrug und dem Kreuz Oldenburg-Ost in der Nähe von Oldenburg. Der Mann, über dessen Identität zunächst nichts bekannt wurde, hielt auf dem Seitenstreifen an und stieg aus bisher unbekannten Gründen aus seinem Auto. Das teilte die Polizei am Mittwochabend mit.

In der Folge wurde der Mann von einem Lkw erfasst. Er erlitt schwerste Verletzungen un verstarb am Unfallort. Auch der Fahrer des Lkw wurde verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Über die schwere seiner Verletzungen war zunächst nichts bekannt.

Die Fahrbahn war nach dem Unfall in Richtung Ahlhorn gesperrt, aber kurze Zeit später wieder freigegeben worden.

