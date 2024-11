Beach-Volleyball: Louisa Lippmann und Linda Bock bilden Duo

Die Beach-Volleyballerinnen Louisa Lippmann und Linda Bock werden ab sofort gemeinsam spielen. Nach dem Karriereende von Olympiasiegerin Laura Ludwig musste sich Lippmann auf die Suche nach einer neuen Partnerin und sei mit der 24-jährigen Bock fündig geworden, teilte der Deutsche Volleyball-Verband (DVV) mit. «Es passt bei uns nicht nur auf dem Feld, sondern auch neben dem Platz», zeigte sich Lippmann erfreut.

Während die fünffache Volleyballerin des Jahres bereits vor zwei Jahren der Halle den Rücken gekehrt hat, ist der Sand für Linda Bock neues Terrain. Die Außenangreiferin, die zuletzt für den SSC Palmberg Schwerin spielte, zog sich im vergangenen Jahr einen Kreuzbandriss zu. Während ihrer Spielpause habe sie beschlossen, im Sand spielen zu wollen. «Mit Louisa habe ich eine Top-Spielerin an meiner Seite, von der ich sofort viel lernen kann», so Bock.

Ziel: Olympia-Teilnahme 2028

Als großes Ziel hat das neue Duo die Teilnahme an den Olympischen Spielen 2028 in Los Angeles ins Auge gefasst. Louisa Lippmann bringt bereits Olympia-Erfahrung mit: Die 30-Jährige konnte sich gemeinsam mit Ex-Partnerin Laura Ludwig bei den Olympischen Spielen in Paris beweisen, scheiterte allerdings in der Vorrunde.

Lippmann und Bock werden laut DVV am Bundesstützpunkt in Hamburg trainieren. Komplett fremd sind sich die beiden jedenfalls nicht, sie kennen sich bereits aus der deutschen Volleyball-Nationalmannschaft.

Künftig steht Louisa Lippmann gemeinsam mit Linda Bock am Sand. (Archivfoto) Foto: Jan Woitas/dpa