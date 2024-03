Olympische Sommerspiele

Das olympische Motto vieler Pariser lautet: Nicht dabei sein ist alles

Was im Sommer für ein paar Wochen das Leben in Paris bestimmen wird, ist schon jetzt auf großflächigen Plakaten in der Stadt zu sehen.

Plus Viele Franzosen befürchten wegen der Olympischen Spiele im Sommer ein Chaos in Paris. Nichts wie weg also – was für manche aber auch ganz lukrativ werden dürfte.

Von Birgit Holzer

Irgendwann im vergangenen Herbst zog der damalige französische Transportminister Clément Beaune die Samthandschuhe aus und wurde ungewöhnlich direkt. Die Pläne für die Organisation des Verkehrs in diesem Sommer in Paris „werden hardcore sein“, warnte Beaune schon mal – jener Mann, der im Januar aus anderen Gründen seinen Ministerposten räumen musste. Mit „hardcore“, also heftig, meinte er die Einschränkungen durch Sicherheitsabsperrungen und Umleitungen für alle, die sich in der Zeit der Olympischen Spiele von 26. Juli bis 11. August in Frankreichs Hauptstadt fortbewegen möchten oder müssen. Eine Karte zeigt, wie das Stadtgebiet während der Olympia-Wochen in vier Zonen eingeteilt wird, zu denen der Zugang unterschiedlich stark begrenzt ist. Besonders gilt das für Bereiche um den Eiffelturm und den Concorde-Platz. In manchen Schutzbereichen bleiben sogar die Metro-Stationen geschlossen. Fest steht: Die Fortbewegung wird schwierig. Hardcore eben.

Beaunes klare Worte brachen mit der bis dahin geltenden Strategie, stets zu versichern, dass die Vorbereitungen für das größte Sporteignis der Welt ideal laufen und jegliche Sorge, etwa vor einem Kollaps des öffentlichen Nahverkehrs, unbegründet sei. Seit Kurzem appelliert die Regierung auf Werbeplakaten in den Pariser Metro-Gängen an Unternehmen und Beschäftigte, im Sommer im Homeoffice zu arbeiten. Mithilfe einer neuen Internetseite sollen sich alle rechtzeitig organisieren. Sie beinhaltet interaktive Karten und Informationen zu Stoßzeiten bei Metro- und Buslinien oder Parkplätzen während der Spiele. Ergänzt werden sie mit Ratschlägen von verblüffender Banalität. Der Weg ist kürzer als zwei Kilometer? „Überlegen Sie sich, zu Fuß zu gehen!“ Die zurückzulegende Strecke ist bis zu zehn Kilometer lang? „Denken Sie an das Fahrrad!“ Schließlich gebe es im Großraum Paris insgesamt 3360 Kilometer Radwege.

