Impfschutz vor schweren Erkrankungen

Forscher in Südafrika gehen davon aus, dass Impfungen auch bei Omikron vor schweren Verläufen schützen.

Die neue Corona-Variante Omikron reduziert zwar den Impfschutz - der ist aber zumindest noch zu etwa 70 Prozent gegeben, je nach Zahl der entwickelten Antikörper. Das haben Forschungen des südafrikanischen Professors Alex Sigal ergeben.

Omikron: Impfung schützt

Sigal und sein Team vom Afrikanischen Gesundheits-Forschungsinstitut AHRI sind die weltweit ersten Wissenschaftler, die das Virus künstlich gezüchtet haben. "Wir sehen keinen Grund zu glauben, dass Impfungen nicht vor schweren Omikron-Erkrankungen schützt", sagte Sigal. Das Virus nutze die gleichen Rezeptoren wie andere Varianten, ergänzte er. Das Virus habe zwar seine DNA geändert, nicht aber sein Verhalten.

Mildere Verläufe, kürzere Krankenhausaufenthalte

Auch die südafrikanischen Wissenschaftlerinnen Glenda Gray sowie ihrer Kollegin Michelle Groome vom Nationalen Institut für übertragbare Krankheiten NICD geben Grund zum Aufatmen: Erste Erkenntnisse, nach denen Omikron einen milderen Verlauf und kürze Krankenhausaufenthalte verursache, würden sich nun bestätigen, berichten die Forscherinnen.

Krankenhausmanager bestätigten die Beobachtungen der Wissenschaftler. Dennoch handele es sich dabei immer noch um vorläufige Erkenntnisse, die erst noch umfassend wissenschaftlich gesichert werden müssten.

Südafrika: Omikron setzt sich immer mehr durch

In Südafrika steigt die Zahl der Neuinfektionen stark an. Im Großraum Johannesburg - Pretoria sind die Fallzahlen im Wochenvergleich um 400 Prozent gestiegen. Hinter 70 Prozent der Fälle stecke die Omikron-Variante, so Gesundheitsminister Joe Phaahla am Freitag.

