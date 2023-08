"One Piece" auf Netflix: Start, Handlung und Besetzung der Live-Action-Serie

Eine Live-Action Adaption von "One Piece" kommt zu Netflix. Alle Infos rund um Start, Handlung, Cast, Folgen und den neuen Trailer zur 1. Staffel gibt es hier.

"One Piece" ist der erfolgreichste Manga aller Zeiten. Nicht verwunderlich ist es also, dass Netflix die Geschichte um Monkey D. Ruffy (im japanischen Original heißt der Protagonist eigentlich "Luffy") als Live-Action-Serie adaptiert hat. Der Streaming-Anbieter hatte ähnliche Projekte bereits mit anderen Mangas beziehungsweise Anime-Serien umgesetzt. Der Netflix-Film "Death Note", der auf dem gleichnamigen Manga basiert, kam jedoch weder bei Kritikern noch bei den Zuschauern gut an.

Auf dem diesjährigen Netflix Tudum wurde nun ein erster Trailer zur Live-Action Adaption von "One Piece" präsentiert. Bereits nach einem Tag hatte der Teaser-Trailer mehr als vier Millionen Aufrufe und auch die Kommentare unter dem Video fielen sehr positiv aus. Wann geht "One Piece" bei Netflix an den Start? Wie sieht die Handlung aus und welche Schauspieler gehören zum Cast? Antworten auf diese Fragen und alle Infos zur Live-Action Serie haben wir hier für Sie.

"One Piece": Start der Live-Action-Serie morgen bei Netflix

Netflix hat auf dem Tudum-Event nicht nur erste Bilder aus der Serie veröffentlicht, sondern auch direkt den Start-Termin von "One Piece" bekannt gegeben: Am 31. August 2023 werden die Folgen der 1. Staffel veröffentlicht. Laut screenrant.com soll der Manga-Schöpfer Eiichiro Oda stark in die Entwicklung der Serie involviert gewesen sein. Er habe die Serie bis ins kleinste Detail mitgeplant, was dafür spricht, dass die Serie der umfangreichen Vorlage gerecht werden könnte.

Handlung von "One Piece": Worum geht es in der Netflix-Serie?

Worum es gehen wird, ist für "One Piece"-Fans natürlich kein Geheimnis. Die Live-Action Adaption nimmt sich den Beginn der Reise von Ruffy und seiner Crew vor. Monkey D. Ruffy träumt seit er klein ist davon, seinem Vorbild Shanks nachzueifern und einmal ein gefürchteter Pirat zu werden – irgendein Pirat? Nein! Ruffy will wie einst Gol D. Roger der König der Piraten werden. Was ihm dazu fehlt, ist eine starke Crew, die ihn auf seinen Abenteuern begleitet.

Viele Details zur Handlung der Serie sind bisher noch nicht bekannt, allerdings tauchen bereits die ersten Crew-Mitglieder im Trailer auf. Voraussichtlich wird sich die Netflix-Version von "One Piece" der ersten 50-60 Episoden des Animes beziehungsweise der ersten 100 Kapitel des Mangas als Vorlage bedient haben. Nicht zu sehen war nämlich Tony Tony Chopper, der im 150. Kapitel des Mangas zum Crew-Mitglied wird. Freuen dürfen sich "One Piece"-Fans also auf Nami, Lorenor Zorro, Sanji und Lysop, die allesamt im Trailer zu sehen waren.

"One Piece" auf Netflix: Wie viele Folgen hat die Manga-Adaption?

Die 1. Staffel von "One Piece" soll insgesamt acht Folgen umfassen. Wie lange die einzelnen Episoden sein werden, ist bisher allerdings noch nicht bekannt. Laut der Filmdatenbank imdb.com sind das die englischen Titel der Folgen in Staffel 1 von "One Piece":

Folge 1: "Romance Dawn"

Folge 2: "All the Treasures in the World"

Folge 3: "A Brave Captain"

Folge 4: "The Myth of Fighting Cocks"

Folge 5: "A Frog in the Well"

Folge 6: "Fish Teeth"

Folge 7: "Pinwheel"

Folge 8: "The East Wind"

Besetzung von "One Piece": Diese Schauspieler gehören zum Cast

Auch beim Casting der Hauptdarsteller hatte Manga-Schöpfer Eiichiro Oda laut comicbook.com ein Wörtchen mitzureden. Alle Schauspieler wurden also vom kreativen Kopf hinter dem erfolgreichsten Manga der Welt abgesegnet. Das ist der Cast im Überblick:

Iñaki Godoy als Monkey D. Ruffy

als Monkey D. Ruffy Mackenyu als Lorenor Zoro

Emily Rudd als Nami

Jacob Gibson als Lysop

Taz Skylar als Sanji

Morgan Davies als Marine Captain Koby

Illia Isorelys Paulino als Alvida

Aidan Scott als Marine Offizier Helmeppo

Jeff Ward als Piratenkapitän Buggy

als Piratenkapitän Buggy McKinley Belcher III. als Fischmensch Arlong

Vincent Regan als Marine Admiral Garp

Langley Kirkwood als Captain Morgan

als Captain Morgan Celeste Loots als Kaya

Alexander Maniatis als Klahadore

Craig Fairbrass als Chef Zeff

Steven Ward als Mihawk

als Mihawk Chioma Umeala als Nojiko

Nachdem sich viele Fans im Internet dafür ausgesprochen hatten, dass Jamie Lee Curtis die Rolle von Dr. Kureha übernehmen soll, ist die Schauspielerin schließlich selbst auf das Netflix-Projekt aufmerksam geworden und hat sich in einem Interview der Rolle gegenüber wohlwollend geäußert. Es ist also möglich, dass in einer zweiten Staffel von "One Piece" ein echter Hollywood-Megastar ein Teil der Besetzung wird:

Trailer zu "One Piece": Netflix zeigt erste Szenen aus der Serie

Im Rahmen des Netflix Tudum-Events wurde der erste Trailer zu "One Piece" veröffentlicht. Hier können Sie ihn ansehen: