"One Piece", Staffel 2: Start, Handlung, Besetzung - Was ist bekannt?

"One Piece", das legendäre Piraten-Abenteuer aus Japan, gilt als die meistverkaufte Manga-Reihe aller Zeiten. Kein Wunder also, dass die mit Spannung erwartete Live-Action-Serie auf Netflix sich sofort nach dem Start am 31. August 2023 von Null auf Hundert katapultierte. Und genauso schnell war der Streaming-Anbieter mit der kaum überraschenden Info auf dem Markt, dass es weitergeht: Staffel 2 ist auf dem Weg. Die Dreharbeiten zur Serie sind abgeschlossen, wie Netflix auf Instagram verkündet hat. Doch das ist nicht alles. Zum ‚One Piece Day‘ 2025 gab der Streaminganbieter bekannt, dass die Show eine dritte Staffel bekommt. Wie könnte die Reise der Strohhut-Bande weitergehen? Hier erfahren Sie alles, was wir für Sie herausgefunden haben.

Start von "One Piece", Staffel 2

Die Produktion der zweiten Staffel von "One Piece" wurde durch die vergangenen Hollywood-Streiks vorübergehend unterbrochen. Nach mehreren Verzögerungen begannen die Dreharbeiten schließlich im Sommer 2024 in Südafrika und wurden im Februar 2025 abgeschlossen. Derzeit befindet sich die Serie in der aufwendigen Postproduktion, die unter anderem zahlreiche visuelle Effekte umfasst. Ein offizieller Starttermin steht noch aus, jedoch deutet Netflix selbst auf eine Veröffentlichung im Jahr 2026 hin.

Im März 2025 kam es zusätzlich noch zu einem personellen Wechsel: Matt Owens, einer der Mitentwickler der Serie, zog sich nach Abschluss der Dreharbeiten aus dem Projekt zurück. Die verbleibenden Arbeiten in der Postproduktion werden seitdem von seinem Co-Showrunner Joe Tracz übernommen.

Um Ihnen die Wartezeit etwas angenehmer zu machen, gibt es hier einen First Look in die zweite Staffel der Show:

Wie könnte die Handlung in Staffel 2 von "One Piece" weitergehen?

Die erste Staffel von „One Piece“ thematisiert die Zusammenkunft der Strohhut-Piraten unter der Führung von Monkey D. Ruffy. In der kommenden zweiten Staffel stehen die ersten großen Abenteuer auf der Grandline im Mittelpunkt. Mit über 100 veröffentlichten Mangas bietet Eiichirō Oda eine Fülle von spannenden Erzählungen, aus denen Netflix schöpfen kann. Die neuen Episoden werden die Handlung von Loguetown über Reverse Mountain (Twin Cape), Whiskey Peak und Little Garden bis Drum Island verfolgen. Das Königreich Alabasta scheint für eine potenzielle dritte Staffel reserviert zu sein - trotzdem werden einige bekannte Figuren aus der Alabasta-Saga offenbar bereits kurze Auftritte in Staffel 2 haben.

In Loguetown, bekannt als der Ort, an dem Gold Roger hingerichtet wurde, trifft Ruffy auf Smoker, einen Marineoffizier, der es sich zur Aufgabe gemacht hat, die Strohhut-Piraten an der Überfahrt zur Grandline zu hindern. Zudem deuten aktuelle Casting-Informationen darauf hin, dass Charaktere aus der Alabasta-Saga bereits in Staffel 2 auftreten werden. Auch die Rückkehr von Alvida und Clown Buggy, die Ruffys Aufstieg in der Piratenwelt nicht hinnehmen wollen, wird erwartet. Sie haben es auf das Kopfgeld von 30 Millionen Berry abgesehen.

Zusätzlich wird die Strohhut-Bande auf die Baroque-Firma treffen. Der Schöpfer der Serie, Eiichirō Oda, hat ebenfalls angekündigt, dass die Figur Tony Tony Chopper eingeführt wird, der im „Drum Island“-Arc der Crew als Schiffsarzt beitritt.

Eine Sache allerdings wird "One Piece" laut movierpilot.de niemals zeigen: Romanzen innerhalb der Crew. Das hat "One Piece"-Schöpfer Eiichiro Oda dem Co-Showrunner Steven Maeda eindeutig klargemacht. "One Piece’s Nami and Zoro Will Never Get Together, No Matter How Hard You 'Ship Them", bringt tvline.com das Thema auf den Punkt - hier also bleibt die Fantasie der Fans bis zum Äußersten gefordert. Das vermeintliche Knistern in Staffel 1 war von den Machern nicht so gemeint - im Zentrum der Suche nach dem größten Schatz aller Zeiten soll ganz allein die Freundschaft der Strohhut-Piraten Ruffy, Zoro, Nami, Lysop und Sanji stehen. Innerhalb des Teams wird sich niemand verlieben. Außerhalb vielleicht? Bisher war noch nirgends davon die Rede, ob das Liaison-Verbot auch für Marine-Soldaten gilt.

Besetzung: Welche Schauspieler gehören zum Cast von "One Piece", Staffel 2?

Die Filmaufnahmen zur zweiten Staffel des Piraten-Abenteuers sind im vollem Gange. Zudem hat Netflix bereits offiziell neue Mitglieder und Figuren für das Ensemble angekündigt. Ein Gerücht rund um mögliche Neuzugänge gilt mittlerweile als bestätigt: Schöpfer Eiichirō Oda hatte bereits angedeutet, dass sich eine äußerst beliebte Figur der Strohhut-Bande anschließen könnte: Tony Chopper wird wie im Manga und der Anime-Adaption als Arzt bei der Piraten-Crew anheuern. Das knuffige Rentier ist ein Kult-Charakter der Manga-Vorlage.

Jamie Lee Curtis ist hingegen nicht zum Cast dazugestoßen. Nachdem sich viele Fans im Internet dafür ausgesprochen hatten, dass sie die Rolle von Dr. Kureha übernehmen soll, ist die Schauspielerin schließlich selbst auf das Netflix-Projekt aufmerksam geworden und hat sich in einem Interview der Rolle gegenüber wohlwollend geäußert. Eine Zusammenarbeit kam letzten Endes aber nicht zustande. Bestätigt sind allerdings Neuzugänge wie Callum Kerr als Smoker, Katey Sagal als Dr. Kuleha, Mark Harelik als Dr. Hiluluk sowie einige mehr.

Diese zusätzlichen Schauspieler und Darstellerinnen wurden von Netflix für Staffel 2 von „One Piece“ erst kürzlich angekündigt:

Rigo Sanchez (Outerbanks, Goliath) als Dragon

Yonda Thomas (Redemption) als Igaram

James Hiroyuki Liao (Barry) als Ipponmatsu

Sophia Anne Caruso (The School for Good and Evil) als Miss Goldenweek

Mark Penwill (Catch Me a Killer) als Chess

Anton David Jeftha (Legacy) als K.M.

Bereits früher war diese Besetzungsliste veröffentlicht worden:

Clive Russell (Game of Thrones) als Crocus

Iñaki Godoy als Monkey D. Luffy

Mackenyu als Roronoa Zoro

Emily Rudd als Nami

Jacob Gibson als Lysop

Taz Skylar als Sanji

Charithra Chandran (Bridgerton) als Miss Wednesday / Nefeltari Vivi

Sendhil Ramamurthy (Never Have I Ever, Do Aur Do Pyaar) als Nefeltari Cobra

Katey Sagal (Sons of Anarchy, The Conners) als Dr. Kureha

Mark Harelik (Presumed Innocent, Preacher) als Dr. Hiriluk

Daniel Lasker (Raised by Wolves) als Mr. 9

Camrus Johnson (Batwoman) als Mr. 5

Jazzara Jaslyn (Warrior) als Miss Valentine

David Dastmalchian (Late Night with the Devil) als Mr. 3

Werner Coetser (Getroud met Rugby) als Dorry

Brendan Murray (Raised by Wolves) als Brogy

Callum Kerr (Monarch) als Smoker

Julia Rehwald (Star Wars: Young Jedi Adventures) als Tashigi

Rob Colletti (The Many Saints of Newark) als Wapol

Ty Keough (24 Hours to Live) als Dalton

Joe Manganiello als Mr. 0 / Sir Crocodile

Lera Abova als Nico Robin / Miss All-Sunday

Ilia Isorelýs Paulino als Alvida

Michael Dorman als Gold Roger

Aidan Scott als Helmeppo

Vincent Regan als Vizeadmiral Garp

Langley Kirkwood als Captain „Axe Hand“ Morgan

Craig Fairbrass als Zeff

Peter Gadiot als Shanks

Alexander Maniatis als Klahadore

McKinley Belcher III als Arlong

Steven Ward als Dracule Mihawk

Colton Osorio als junger Luffy

Maximilian Lee Piazza als junger Zoro

Lily Fisher als junge Nami

Kevin Saula als junger Lysop

Christian Convery als junger Sanji

Der Trailer zu "One Piece", Staffel 2

Es gibt aktuell ein „Special Announcement“ und ein Vorstellungsvideo der Figur Chopper mit Einblicken in Staffel 2 von "One Piece". Bitte bedienen Sie sich: