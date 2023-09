"Only Murders in the Building", Staffel 3: Handlung, Folgen und alle Infos

Die 3. Staffel der Serie "Only Murders in the Building" läuft seit August 2023. Alle Infos zur Besetzung, Handlung, Folgen, Stream und einen Trailer finden Sie hier.

Die Krimi- und Comedy-Serie "Only Murders in the Building" geht in die dritte Staffel. Der Streaming-Dienst hatte bestätigt, dass das Disney+ Original mit Steve Martin und Selena Gomez um weitere Episoden verlängert wird. Seit August flimmern die neuen Folgen der dritten Staffel über den Bildschirm.

Fans von "Only Murders in the Building" freuen sich seit Sommer 2022 über die Ausstrahlung der Episoden von Staffel 2 und nun geht es weiter mit der dritten Staffel. Wollen Sie wissen, wo Sie Staffel 3 von "Only Murders in the Building" im Stream sehen können? Sind alle Stars der Besetzung wieder dabei? Wie ist Handlung und wie heißen die neuen Folgen? Alle Infos dazu sowie den Trailer haben wir in diesem Artikel für Sie.

"Only Murders in the Building": Staffel 3

Die Dreharbeiten für Staffel 3 starteten bereits im Januar 2023. "Only Murders in the Building" wird produziert von 20th Television und stammt von den Co-Schöpfern und Autoren Steve Martin und John Hoffman. Der Startschuss für die dritte Staffel fiel am 8. August 2023.

Letzten Sommer ist die zweite Staffel von "Only Murders in the Building" bei Disney+ gestartet. Sie ist seit dem 28. Juni 2022 zu sehen. So wurden immer wöchentlich am Dienstag neue Folgen veröffentlicht. Von der Verkündung, dass weitere Folgen produziert werden, bis zu deren Veröffentlichung verging nicht einmal ein Jahr.

Staffel 3 von "Only Murders in the Building" im Stream sehen

Wie bereits Staffel 1 und 2 ist auch die dritte Staffel auf Disney+ zu sehen. Die neuen Folgen stehen dann wieder wöchentlich auf der Streaming-Plattform zur Verfügung, wie es bereits bei den anderen beiden Staffeln der Fall war.

Ab 8,99 Euro im Monat können Sie Staffel 3 auf Disney+ sehen. Auf dem Streaming-Service finden Sie vorwiegend Filme und Serien von Disney, Pixar, Marvel, Star Wars und National Geographic.

Das sind die neuen Folgen von "Only Murders in the Building" Staffel 3

Auch die dritte Staffel von "Only Murders in the Building" umfasst wie die ersten beiden Staffeln zehn Folgen. Zum Start von Staffel 3 wurden am Dienstag, dem 8. August, zunächst zwei Episoden veröffentlicht. Danach wird bis zum Staffelfinale am 3. Oktober wöchentlich eine neue Episode folgen.

Hier ist eine Übersicht aller einzelnen Folgen von Staffel 3:

Folge 1: "The Show Must..." (Dienstag, 08. August)

"The Show Must..." (Dienstag, 08. August) Folge 2: "The Beat Goes On" (Dienstag, 08. August)

"The On" (Dienstag, 08. August) Folge 3: "Grab Your Hankies" (Dienstag, 15. August)

"Grab Your Hankies" (Dienstag, 15. August) Folge 4: "The White Room" (Dienstag, 22. August)

"The White Room" (Dienstag, 22. August) Folge 5: "Ah, Love!" (Dienstag, 29. August)

"Ah, Love!" (Dienstag, 29. August) Folge 6: "Ghost Light" (Dienstag, 05. September)

"Ghost Light" (Dienstag, 05. September) Folge 7: "Cobro" (Dienstag, 12. September)

"Cobro" (Dienstag, 12. September) Folge 8: "Sitzprobe" (Dienstag, 19. September)

Folge 9: "Thirty" (Dienstag, 26. September)

"Thirty" (Dienstag, 26. September) Folge 10: "Opening Night" (Dienstag, 03. Oktober)

Besetzung von "Only Murders in the Building": Neuzugang in Staffel 3

In Staffel 1 und Staffel 2 spielen Steve Martin, Martin Short und Selena Gomez die Hauptrollen und sind auch in Staffel 3 wieder dabei. Zwei absolute Star-Schauspieler sind in der aktuellen Staffel mit dabei: Paul Rudd und Meryl Streep mischen die Szene auf.

Das sind die Darstellerinnen und Darsteller in den Hauptrollen von Staffel 2:

Steve Martin als Charles-Haden Savage

als Martin Short als Oliver Putnam

als Selena Gomez als Mabel Mora

als Aaron Dominguez als Oscar

Amy Ryan als Jan

Cara Delevingne als Alice

Neu dabei in Staffel 3 sind außerdem:

Paul Rudd

Meryl Streep

Handlung von "Only Murders in the Building": Worum geht es in Staffel 3?

"Only Murders in the Building" handelt vom einstigen Serienstar Charles-Haden Savage, dem erfolglosen Regisseur Oliver Putnam und der mysteriösen Mabel Mora. Alle drei leben gemeinsam im edlen Apartment-Gebäude "The Arconia" in der New Yorker Upper West Side. Das Trio teilt eine Leidenschaft: True Crime.

In der zweiten Staffel versuchen Charles, Oliver und Mabel den Mörder der Vorsitzenden des Arconia-Verwaltungsbeirats, Bunny Folger, zu finden. Allerdings erschweren gleich drei Dinge die Sache: Das Trio wird öffentlich in Bunnys Mord verwickelt, ein Podcast macht ihnen Konkurrenz und sie müssen sich mit einer Gruppe von Nachbarn auseinandersetzen, die alle glauben, dass die drei einen Mord begangen haben.

Diese Handlung wird in der neuen Staffel der Serie höchstwahrscheinlich fortgesetzt und die drei Serienhelden werden sich in weitere spannende Ermittlungen stürzen. Aus dem Ende von Staffel 2 lässt sich erahnen, dass es um einen Mord bei einer Theatervorstellung gehen könnte.

Trailer zu "Only Murders in the Building", Staffel 3

Sind Sie neugierig auf die neuen Folgen? Ende Juli, kurz vor Beginn des Staffelstart, wurde der offizielle Trailer zu den neuesten Geschehnissen bei "Only Murders in the Building veröffentlicht. Hier können Sie die ersten Eindrücke zu den neuen Folgen aufnehmen: