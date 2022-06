"Only Murders In The Building", Staffel 2: Start, Folgen, Besetzung, Handlung und alle Infos

Staffel 2 von "Only Murders In the Building" kommt im Sommer zu Disney+. Wir haben alle Infos rund um Start, Folgen, Besetzung, Handlung und Stream sowie einen Trailer zur 2. Staffel für Sie.

Erst im August des vergangenen Jahres gab es die Premiere der 1. Staffel von "Only Murders In The Building" bei Disney+ zu sehen und nun soll schon bald Staffel 2 der Serie bei dem Streaming-Anbieter zu sehen sein. Als Drehbuchautor und Hauptdarsteller ist unter anderem Steve Martin dabei, der gemeinsam mit John Hoffman die Idee zur Comedy-Krimi-Serie hatte. Mit dabei sind außerdem Comedian und Schauspieler Martin Short sowie die Sängerin und Schauspielerin Selena Gomez.

Sie möchten mehr zu Staffel 2 von "Only Murders In the Building erfahren"? Wann feiern die neuen Folgen der Comedy-Krimi-Serie Premiere bei Disney+? Wie viele Folgen wird die neue Staffel haben und wie sieht es mit der Besetzung aus? Wir beantworten all diese Fragen hier und haben am Ende des Artikels außerdem einen Trailer zur 2. Staffel von "Only Murders In The Building" für Sie.

"Only Murders In The Building": Start von Staffel 2

Die neue Staffel von "Only Murders In the Building" wird es ab dem 28. Juni 2022 bei Disney+ zu sehen geben. Die neue Staffel kommt mit gleich zwei Episoden zum Start exklusiv auf Disney+ zurück nach Deutschland.

Damit gehen die neuen Folgen weniger als ein Jahr nach dem Release der ersten Staffel bei dem Streaming-Dienst an den Start. Den Start-Termin der zweiten Staffel hatten die Macher der Serie über Instagram angekündigt:

"Only Murders In The Building": Stream der zweiten Staffel

In Europa wird es die neuen Folgen von "Only Murders In The Building" wie schon Staffel 1 bei dem Streaming-Anbieter Disney+ zu sehen geben. In den Vereinigten Staaten läuft die Serie bei Hulu. Disney plant, Hulu bis 2024 komplett zu übernehmen, wodurch in den kommenden Jahren weitere Inhalte des US-exklusiven Streaming-Dienstes auch in Deutschland verfügbar werden könnten. Disney+ kostet derzeit 8,99 Euro im Monat und kann monatlich gekündigt werden.

Handlung von "Only Murders In The Building": Worum geht es in Staffel 2?

Im Zentrum der Handlung von "Only Murders In The Building" stehen Charles-Haden Savage, Oliver Putnam und Mabel Mora. Savage ist ein ehemaliger Serien-Star, Putnam ein erfolgloser Theaterregisseur und Mora gibt sich mysteriös - wie kann sie sich das teure Apartment im Arconia leisten? Alle drei leben nämlich gemeinsam in einem edlen Apartment-Gebäude namens "The Arconia", das sich in der New Yorker Upper West Side befindet. Das Trio teilt eine Leidenschaft für True-Crime, weshalb sie sich dazu berufen sehen, den Mord an Tim Kono aufzudecken, der eines Tages in ihrem Apartment-Komplex tot aufgefunden wird.

In Staffel 2 gilt es einen weiteren Mord aufzuklären: Bunny Folger, die Vorstandsvorsitzende des Arconia, wird ermordet und Savage, Putnam und Mora wollen auch ihren Mörder entlarven. Dabei geraten sie jedoch selbst ins Visier der Polizei und werden verdächtigt Folger gemeinsam getötet zu haben. Das verkompliziert ihre Ermittlungen, denn nun müssen sie nicht nur einen Mord aufklären sondern auch das Vertrauen ihrer Nachbarn zurückgewinnen, die alle glauben, dass das Dreiergespann für den Mord verantwortlich ist.

Folgen der zweiten Staffel von "Only Murders In The Building": Die Episoden im Überblick

Staffel 2 von "Only Murders In The Building" wird insgesamt zehn Folgen umfassen, die jeweils etwa 25 bis 35 Minuten dauern werden. Die Titel der Folgen 3 bis 10 wurden bisher noch nicht veröffentlicht.

Folge 1: "Persons of Interest" (28.06.2022)

Folge 2: "Framed" (28.06.2022)

Folge 3: Titel noch unbekannt (05.07.2022)

Folge 4: Titel noch unbekannt (12.07.2022)

Folge 5: Titel noch unbekannt (19.07.2022)

Folge 6: Titel noch unbekannt (26.07.2022)

Folge 7: Titel noch unbekannt (02.08.2022)

Folge 8: Titel noch unbekannt (09.08.2022)

Folge 9: Titel noch unbekannt (19.08.2022)

Folge 10: Titel noch unbekannt (23.08.2022)

Besetzung von "Only Murders In The Building": Das sind die Schauspieler im Cast

In Staffel 2 kehren die Hauptdarsteller aus der ersten Staffel zurück. Zusätzlich werden unter anderem Shirley MacLaine, Andrea Martin, Zoe Colletti und Amy Schumer in den neuen Folgen kleinere Rollen übernehmen. Eine neue Hauptrolle bekommt außerdem Model und Schauspielerin Cara Delevingne, die unter anderem in "Paper Towns" und "London Fields" zu sehen war. Das ist der Main-Cast im Überblick:

Steve Martin als Charles-Haden Savage

als Martin Short als Oliver Putnam

als Selena Gomez als Mabel Mora

als Aaron Dominguez als Oscar

Amy Ryan als Jan

Cara Delevingne als Alice

Trailer zu Staffel 2 von "Only Murders In The Building"