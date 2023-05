"Only Murders in the Building", Staffel 3: Start, Handlung, Folgen und alle Infos

Die erfolgreiche Serie "Only Murders in the Building" auf Disney+ wird um eine weitere Staffel verlängert. Was ist bisher zu Start, Besetzung und Handlung bekannt?

Fans von "Only Murders in the Building" freuen sich über die Ausstrahlung der Episoden von Staffel 2 und es wurde schon länger gemutmaßt: Bekommt die Serie eine dritte Staffel? Ja! Dass das Disney+ Original mit Steve Martin und Selena Gomez um weitere Episoden verlängert wird, hat der Streamingdienst nun bestätigt.

Was ist bisher zu Staffel 3 von "Only Murders in the Building" bekannt? Wann ist der Start, sind alle Stars der Besetzung wieder dabei und wie ist die Handlung? Alles, was wir dazu aktuell wissen, verraten wir hier in diesem Artikel.

"Only Murders in the Building": Wann ist der Start von Staffel 3?

Wann Staffel 3 der Comedy- und zugleich Murder-Mystery-Serie an den Start geht, wurde inzwischen bekannt gegeben: Am 8. August 2023 soll es los gehen. Vermutlich kommen die neuen Folgen dann wöchentlich auf Disney+, wie es bereits bei Staffel 1 und 2 der Fall war. Die Dreharbeiten für Staffel drei begannen im Januar 2023.

Letzten Sommer ist die zweite Staffel von "Only Murders in the Building" bei Disney+ gestartet. Sie ist seit dem 28. Juni 2022 zu sehen. So wurden immer wöchentlich am Dienstag neue Folgen veröffentlicht. Von der Verkündung, dass weitere Folgen produziert werden, bis zu deren Veröffentlichung verging damals nicht einmal ein Jahr.

Neugierig? Einen ersten Blick auf Staffel 3 können Sie in diesem Ausschnitt erhaschen:

Besetzung von "Only Murders in the Building": Was ist über die Schauspieler im Cast bekannt?

In Staffel 1 und Staffel 2 spielen Steve Martin, Martin Short und Selena Gomez die Hauptrollen und sind auch in Staffel 3 wieder dabei. Ob alle Schauspieler der aktuell laufenden Folgen auch in Staffel 3 wieder mit dabei sind, ist aktuell noch unklar. Inzwischen ist allerings bekannt, dass zwei absolute Star-Schauspieler in der neuen Staffel dabei sein werden: Paul Rudd und Meryl Streep mischen die Szene auf.

Das sind die Darstellerinnen und Darsteller in den Hauptrollen von Staffel 2:

Steve Martin als Charles-Haden Savage

als Martin Short als Oliver Putnam

als Selena Gomez als Mabel Mora

als Aaron Dominguez als Oscar

Amy Ryan als Jan

Cara Delevingne als Alice

Neu dabei sind außerdem:

Paul Rudd

Meryl Streep

"Only Murders in the Building" wird produziert von 20th Television und stammt von den Co-Schöpfern und Autoren Steve Martin und John Hoffman.

Handlung von "Only Murders in the Building": Worum geht es in Staffel 3?

"Only Murders in the Building" handelt vom einstigen Serienstar Charles-Haden Savage, dem erfolglosen Regisseur Oliver Putnam und der mysteriösen Mabel Mora. Alle drei leben gemeinsam im edlen Apartment-Gebäude "The Arconia" in der New Yorker Upper West Side. Das Trio teilt eine Leidenschaft: True Crime.

In der zweiten Staffel versuchen Charles, Oliver und Mabel den Mörder der Vorsitzenden des Arconia-Verwaltungsbeirats, Bunny Folger, zu finden. Allerdings erschweren gleich drei Dinge die Sache: Das Trio wird öffentlich in Bunnys Mord verwickelt, ein Podcast macht ihnen Konkurrenz und sie müssen sich mit einer Gruppe von Nachbarn auseinandersetzen, die alle glauben, dass die drei einen Mord begangen haben.

Diese Handlung wird in der neuen Staffel der Serie höchstwahrscheinlich fortgesetzt und die drei Serienhelden werden sich in weitere spannende Ermittlungen stürzen. Aus dem Ende von Staffel 2 lässt sich erahnen, dass es um einen Mord bei einer Theatervorstellung gehen könnte. Näheres hat Disney+ bisher aber noch nicht verraten.

