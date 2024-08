"Only Murders in the Building", Staffel 4: Start, Handlung, Besetzung und alle Infos

Die beliebte Krimi- und Comedy-Serie "Only Murders in the Building" geht in die vierte Staffel. Nun hat sich der Streaming-Anbieter Disney+ mit neuen Infos zurückgemeldet. Die Originalbesetzung, bestehend aus Steve Martin, Martin Short und Selena Gomez, ist in der Staffel 4 erneut zu sehen.

Wenn Sie sich fragen, wann Staffel 4 von "Only Murders in the Building" startet, welche Handlung sie hat wird und wo Sie die neuen Folgen sehen können, finden Sie alle Informationen dazu in diesem Artikel. Außerdem haben einen Trailer von Staffel 4.

"Only Murders in the Building": Start von Staffel 4

Die dritte Staffel von "Only Murders in the Building" startete am 8. August 2023 auf Disney+ und Hulu. Das Finale dieser Staffel ist seit dem 3. Oktober dort verfügbar. Die Serie hat sich als recht erfolgreich erwiesen und ist immer noch die am meisten gesehene Original-Comedy-Serie auf dem amerikanischen Sender Hulu, wie die Zeitschrift Variety berichtet.

Angesichts des Erfolgs hat eine Ankündigung für eine Fortsetzung nicht lange auf sich warten lassen. Tatsächlich wurde "Only Murders in the Building" am selben Tag, an dem das Finale der dritten Staffel veröffentlicht wurde, um eine vierte Staffel verlängert. Dies wurde auf den offiziellen Social-Media Kanälen zur Serie geteilt.

Staffel 4 von „Only Murders in the Building“ startet am Dienstag, den 27. August 2024. Zu sehen gibt es die Krimi- und Comedy-Serie wie gewohnt beim Streaming-Anbieter Disney+.

Folgen von "Only Murders in the Building" Staffel 4

Zu dem Umfang der Folgen von Staffel 4 gibt es bislang keine Angaben. Es ist aber davon auszugehen, dass es auch in der vierten Staffel insgesamt zehn neue Episoden gibt, die wöchentlich erscheinen. So war es auch bei jeder der vorherigen drei Staffeln von "Only Murders in the Building".

Besetzung von "Only Murders in the Building" in Staffel 4: Schauspieler im Cast

"Only Murders in the Building" ohne Selena Gomez, Steve Martin und Martin Short? Kaum vorstellbar! In Staffel 4 gibt es daher ein Wiedersehen mit Mabel, Charles und Oliver. Auch Meryl Streep („Die eiserne Lady“) bleibt an Bord. Zudem sind bekannte Gesichter wie Michael Cyril Creighton als Howard und Da’Vine Joy Randolph („Dolemite Is My Name“) als Detective Williams wieder dabei. Jane Lynch wird ebenfalls als Sazz zurückkehren, wohl eher in Rückblenden.

Andrea Martin („My Big Fat Greek Wedding“) könnte ebenfalls als Joy wieder dabei sein, was laut Insidern auf ein Mitwirken von Scott Bakula hinweist. Die Zukunft von Jesse Williams („Grey’s Anatomy“) als Tobert und Jackie Hoffman als Uma ist jedoch noch unklar.

Hier der besseren Übersicht halber die Liste der Hauptdarstellerinnen und Hauptdarsteller in Staffel 4 von "Only Murders in the Building":

Steve Martin als Charles-Haden Savage

Martin Short als Oliver Putnam

Selena Gomez als Mabel Mora

Michael Cyril Creighton als Howard Morris

Da'Vine Joy Randolph als Detective Donna Williams

Meryl Streep als Loretta Durkin

Desmin Borges

Siena Werber

Lilian Rebelo

Eva Longoria

Eugene Levy als Eugene Levy

Zach Galifianakis als Zach Galifianakis

Molly Shannon

Kumail Nanjiani

Richard Kind

Daphne Rubin-Vega

Catherine Cohen

Jin Ha

Michael McFadden als Concussions Bartender

Melissa McCarthy

Vinny DeGennaro als Stunt Guy #2

Evyn George als Bartender

Jennifer Castillo

Handlung von "Only Murders in the Building": Worum geht es in Staffel 4?

In Staffel 4 von „Only Murders in the Building“ wird das Hobby-Detektiv-Trio mit den aufregenden Geschehnissen am Ende der dritten Staffel konfrontiert, die Charles‘ Stunt-Double und Freundin Sazz Pataki betreffen. Die zentrale Frage, ob sie oder Charles das eigentliche Ziel war, führt die drei Hobby-Detektive nach Los Angeles. Dort plant ein Hollywood-Studio einen Film über den „Only Murders“-Podcast. Zurück in New York begeben sich Charles, Oliver und Mabel auf eine noch aufregendere Reise. Sie durchqueren den Innenhof ihres Gebäudes und tauchen in die komplexen Leben der Bewohner des Arconia West Towers ein.

Staffel 4 von "Only Murders in the Building" im Stream sehen

Wie bereits die ersten drei Staffeln wird auch die vierte Staffel in Deutschland auf Disney+ im Stream zu sehen sein. Im US-amerikanischen Raum läuft die Serie beim Streaminganbieter Hulu.

Ab 5,99 Euro im Monat (Standard mit Werbung) kann man die Inhalte von Disney+ streamen. Die werbebefreie Version von "Standard" schlägt mit 8,99 Euro monatlich zu Buche, und die Luxus-Ausgabe "Premium" kostet 11,99 Euro pro Monat. Für die beiden zuletzt genannten Versionen kann man einen Rabatt bekommen, wenn man einen Jahresvertrag abschließt (Stand: Juni 2024). Aktuelle und weitergehende Infos gibt es auf der Website des Anbieters. Auf dem Streamingdienst finden Sie vorwiegend Filme und Serien von Disney, Pixar, Marvel, Star Wars und National Geographic.

Trailer zu Staffel 4: "Only Murders in the Building"

Sind Sie neugierig auf die neuen Folgen? Hier kommt der Trailer.