Opel-Zoo: Elefantenbaby Kaja schnuppert erstmals Luft im Freien

Elefantenbaby Kaja schnuppert erstmals Luft im Freien

Die Geburt des Jungtieres war eine Sensation: Erstmals nach fünf Jahrzehnten gab es wieder Elefantennachwuchs in Hessen. Nun können Besucher die kleine Elefantendame auch im Außengehege beobachten.
Von dpa
    Die kleine Kaja verbringt nun regelmäßig den Morgen auf dem Außengelände.
    Die kleine Kaja verbringt nun regelmäßig den Morgen auf dem Außengelände. Foto: Boris Roessler/dpa

    Besucher können Hessens erstes Elefantenbaby seit mehr als 50 Jahren nun im Außengehege des Kronberger Opel-Zoos beobachten. Elefantenkalb Kaja verbringe künftig regelmäßig den Morgen auf der Außenanlage und werde weiter eingewöhnt, teilte der Zoo mit.

    Für das Jungtier sei dies ein wichtiger Schritt, bevor es nach und nach auch die anderen Elefanten kennenlerne und vollständig in die Herde eingebunden werde, hieß es. Nachmittags ist Kaja weiterhin im Elefantenhaus zu sehen.

    Nachwuchs im Mai

    Das Jungtier war am 27. Mai zur Welt gekommen, es war das erste Elefanten-Baby, das seit mehr als 50 Jahren in Hessen geboren wurde.

    Mit der Planung einer Elefantenbaby-Geburt im Taunus sei bereits vor mehr als 15 Jahren begonnen worden, sagte damals Zoodirektor Kauffels. Insgesamt leben nun mit Kaja sechs Elefanten im Kronberger Tierpark.

    Kaja kam Ende Mai zur Welt.
    Kaja kam Ende Mai zur Welt. Foto: Boris Roessler/dpa
