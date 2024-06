"Happiness"-Festival 2024: Camping - Welche Möglichkeiten gibt es in Straubenhardt?

Wie läuft das Camping auf dem "Happiness"-Festival 2024? Wir liefern hier alle Infos zum Campen auf dem Open Air in Straubenhardt.

Das "Happiness"-Festival 2024 ist ein großes Open Air, das im badischen Straubenhardt stattfindet. Jährlich lockt das Festival viele Besucher an - die Wochenendtickets inklusive Camping-Optionen sind kurz nach dem "Happiness" 2023 bereits ausverkauft gewesen.

Das "Happiness" 2024 ist ein genreübergreifendes Festival, das vom 11. Juli 2024 bis 14. Juli 2024 in Straubenhardt stattfinden wird - der Ort liegt in der Nähe von Karlsruhe und Pforzheim. Das Festivalgelände hat eine Kapazität von ungefähr 10.000 Zuschauern. Selbstverständlich gehört es fast schon zu den Selbstverständlichkeiten, dass man am Rande eines solchen Open Air Festivals nicht im Hotel übernachtet. Wie läuft das Camping eigentlich ab? Welche Möglichkeiten gibt es? Wir haben alle Informationen rund um das Camping für Sie zusammengetragen.

Camping beim "Happiness"-Festival 2024 in Straubenhardt: Welche Möglichkeiten gibt es?

Auch 2024 kann das Happiness-Weekend in Straubenhardt wieder voll genossen werden. Der Campingplatz neben dem Festivalgelände bietet die Möglichkeit, ganz in der Nähe stilgerecht zu übernachten. Ob im Zelt oder Camper, jeder der gerne campen möchte, hat auch die Möglichkeit dazu. Allerdings ist dafür ein Ticket notwendig, was auf der offiziellen Internetseite gekauft werden kann - allerdings sind die Tickets fürs Campen kurz nach Beenden des letzten Festivals schon ausverkauft gewesen. Tagestickets stehen noch nicht zum Verkauf. Jede Form von Wildcampen ist verboten.

Die Öffnungszeiten

Wer im Besitz eines Donnerstags-Tickets ist, für den öffnet der Campingplatz bereits am Donnerstag um 16 Uhr seine Tore. Das Festivalgelände bleibt allerdings bis zum nächsten Tag noch geschlossen.

Am Freitag wird der Campingplatz dann ab 7 Uhr für alle anderen Festivalgänger geöffnet. Da der Eingang rund um die Uhr besetzt ist, gibt es kein bestimmtes Zeitfenster für die Anreise. Dank ausreichender Beleuchtung ist sogar eine Anreise spät in der Nacht noch möglich. Geschlossen wird der Campingplatz dann schließlich am Sonntagvormittag um 10 Uhr.

Sanitäre Einrichtungen

Die Veranstalter stellen auch 2024 wieder ausreichend Dixi-Toiletten zur Verfügung. Darüber hinaus werden einige provisorische Duschen aufgestellt, damit sich die besonders reinlichen Festival-Gänger auch waschen können. Die Duschen verfügen jedoch nicht über abschließbare Kabinen, das mitbringen von Badekleidung wird daher empfohlen.

Wohnmobile

Auch dieses Jahr gibt es wieder einen separaten Stellplatz für Wohnmobile direkt beim Campingplatz. Hier dürfen nur Wohnmobile stehen, allerdings benötigten alle Insassen eine extra Wohnmobil-Plakette. Zusätzlich zu jedem Wohnmobil darf allerdings auch ein kleines Zelt aufgestellt werden.

Der Veranstalter hat diese Packliste veröffentlicht, die wir übernehmen:

Für alle, die sich jetzt schon Gedanken machen, was sie 2024 auf das "Happiness" mitnehmen möchten, verweisen wir auf die Packliste des Veranstalters vom letzten Jahr:

KEINE Shotbecher aus Plastik, die sind verboten

Zelt & Heringe

Pavillon

Kleines Vorhängeschloss, um das Zelt abschließen zu können

Schlafsack

Isomatte

Campingstuhl & Tisch

Campinggeschirr

Campingkocher

Taschenlampe mit Batterien

Dosenöffner

Autoschlüssel/Haustürschlüssel

Kleidung (& Badehose/Bikini + Handtuch)

Sonnencreme

Sonnenhut

Sonnenbrille

Essen & Getränke (Wasser!)

(Wasser!) Kulturbeutel (Zahnbürste, Zahnpasta, Deo usw.)

Toilettenpapier

Papiere: Ausweis, Krankenversicherungkarte, evtl. Führerschein & EC-Karte

Ohrenstöpsel

Handy

Kondome/Pille

Kleines Erste-Hilfe-Set: Pflaster, Kopfschmerztabletten, Magentabletten

Grillen & Kochen

So wie auch schon 2023 sind auch dieses Jahr wieder Campingkocher, Gas- und Taschenlampen erlaubt. Verboten sind offene Feuer (ein kleiner Holzkohle-Grill ist aber okay) und Glas in jeder Form.

Sicherheit

Jeder weiß, dass man auf Festivals gut auf seine Sachen aufpassen muss, daher hat der Veranstalter erneut darauf hingewiesen, keine Wertgegenstände (Uhren, Geld, Ausweise) in den Zelten zu lassen.