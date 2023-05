Großrazzia gegen Mafia-Organisation in fünf Bundesländern

Seit den frühen Morgenstunden läuft eine Großrazzia in fünf Bundesländern. Im Visier der deutschen Ermittlungsbehörden: die kalabrische Mafia.

In den frühen Morgenstunden fiel der Startschuss für die Operation "Eureka": In fünf Bundesländern begann am Mittwoch im Morgengrauen eine Großrazzia. Deutsche Ermittlungsbehörden beteiligten sich an einem groß angelegtem Schlag gegen die Mafia-Organisation 'Ndrangheta. Dieser wurde von einer gemeinsamen Ermittlungsgruppe, an der Europol und Eurojust beteiligt sind, initiiert. Auch Sicherheitsbehörden aus Italien, Frankreich, Belgien, Spanien und Portugal sind beteiligt. In den Ländern fanden am Mittwochmorgen ebenfalls Einsätze statt.

Razzia gegen Mafia aus Kalabrien: Verantwortliche und Mitglieder der 'Ndrangheta im Visier

Hintergrund der Großrazzia ist ein Verfahren, welches sich rund um organisierte Kriminalität dreht. Im Visier der Ermittlungsbehörden: Verantwortliche und Mitglieder der kalabrischen Mafia-Vereinigung 'Ndrangheta. Ihnen werden unter anderem Geldwäsche, Rauschgiftschmuggel, gewerbsmäßiger Bandenbetrug und bandenmäßige Steuerhinterziehung vorgeworfen. Die Ermittler aus vielen Ländern arbeiten seit rund vier Jahren an der Operation "Eureka".

Die 'Ndrangheta gilt seit Mitte der 1990er-Jahre als eine der mächtigsten Mafia-Organisationen der Welt. Sie ist vor allem in Europa, aber auch in Australien, Russland, Nordamerika und Südamerika aktiv. Das kalabrische Dorf San Luca gilt als Hochburg der Organisation. Es befindet sich seit Mittwochmorgen in einem Belagerungszustand. Dort sind schwer bewaffnete Spezialeinheiten der Carabinieri im Einsatz.

Operation "Eureka": Razzia gegen Mafia auch in Bayern

Die Großrazzia sorgte am Mittwochmorgen für Einsätze in fünf Bundesländern:

Bayern

Nordrhein-Westfalen

Thüringen

Rheinland-Pfalz

Saarland

In Bayern ermitteln das Bayerische Landeskriminalamt und die Staatsanwaltschaft München I gegen acht Personen, welche in Verbindung mit der Mafia-Organisation stehen sollen. Mehr als 130 Einsatzkräfte durchsuchten zehn Objekte, es sollten vier EU-Haftbefehle vollstreckt werden. Die meisten Einsatzkräfte waren offenbar in NRW beteiligt. Rund 500 Spezialkräfte vollstreckten 15 Haftbefehle und durchsuchten 51 Objekte.

"Eureka": Mafia-Clans von 'Ndrangheta sollen Kokain nach Europa geschmuggelt haben

Die Frankfurter Allgemeine Zeitung und der MDR berichten, dass im Fokus von "Eureka" 'Ndrangheta-Clans aus dem Dorf San Luca stehen sollen. Sie sollen große Mengen Kokain aus Südamerika nach Europa geschmuggelt haben. Die Drogen sollen aus Ländern wie Brasilien, Ecuador und Kolumbien mit Containerschiffen nach Rotterdam, Antwerpen und das kalabrische Gioia Tauro geschmuggelt worden sein. Ein Teil des Kokains wurde laut den Ermittlungen weiter nach Australien verschifft.

In vielen europäischen Ländern sollen Mitglieder der 'Ndrangheta in Pizzerien, Restaurants, Eisdielen und Cafés investiert haben, um das Geld zu waschen. Das Geldwäsche-Netzwerk soll von Deutschland über Belgien und Portugal bis nach Argentinien reichen.