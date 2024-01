Orangen und Orangensaft: Diese Vitamine liefern sie dem Körper

Orangen gehören zu den Zitrusfrüchten und liefern viel Vitamin C. Aber welche Vitamine sind außerdem in der gesunden Frucht enthalten?

Es ist kein Geheimnis, dass Zitrusfrüchte viel Vitamin C haben - dazu zählen auch Orangen. Sie liefern aber auch eine gute Portion Folsäure und Vitamin B1. 100 Gramm Orangen haben 44 Kalorien und bestehen hauptsächlich aus Kohlenhydraten. Trotzdem setzt sich der Energiegehalt laut der Schweizer Nährwertdatenbank auch aus 5,5 Prozent Protein zusammen.

Eine Übersicht mit allen Vitaminen der Orange - inklusive Orangensaft - haben wir hier für Sie.

Orangen enthalten viel Vitamin C

Mit 100 Gramm Orangen können Erwachsene Männer bereits 46 Prozent ihres Tagesbedarfs an Vitamin C decken, Frauen sogar rund 54 Prozent. Chemisch handelt es sich bei Vitamin C um Ascorbinsäure. Es wirkt im Körper als Antioxidans und kann freie Radikale binden und so oxidativem Stress vorbeugen.

Nach Angaben der Gesellschaft für angewandte Vitaminforschung ist Vitamin C außerdem essenziell für die Produktion von Kollagen, einem wichtigen Strukturprotein, das für Haut, Muskeln, Knochen und Blutgefäße erforderlich ist. Vitamin C spielt auch eine wichtige Rolle für die normale Funktion des Nervensystems, unterstützt die Knochendichte und ist an der Herstellung von Neurotransmittern beteiligt. Aktuellen Studien zufolge kann Vitamin C den Körper auch bei Erkältungen unterstützen, vor allem bei Menschen, die Leistungssport betreiben, ist die Wirkung groß.

Vitamin C ist hitzeempfindlich, weshalb eine schonende Zubereitung ratsam ist, um den Vitamin-Gehalt beizubehalten.

100 g Orange, roh: Alle Vitamine in einer Tabelle

Quelle: Deutsche Gesellschaft für Ernährung, Schweizer Nährwertdatenbank

Außerdem liefern Orangen folgende Mineralstoffe:

Kalium (K): 180 mg

Chlorid (Cl): 4 mg

Calcium (Ca): 45 mg

Magnesium (Mg): 15 mg

Phosphor (P): 38 mg

Eisen (Fe): 0,3 mg

Jod (I): 1 µg

Zink (Zn): 0,2 mg

Selen (Se): < 0,5 µg

100 ml Orangensaft, roh: Alle Vitamine in einer Tabelle

Vitamin Wert Einheit Tagesbedarf Frauen Tagesbedarf Männer Anteil des Tagesbedarfs Frauen Anteil des Tagesbedarfs Männer Vitamin A 2,00 µg-RAE 700 850 0% 0% Vitamin B1 (Thiamin) 0,08 mg 1 1,2 8% 7% Vitamin B2 (Riboflavin) 0,02 mg 1,1 1,4 2% 1% Vitamin B6 (Pyridoxin) 0,10 mg 1,4 1,6 7% 6% Niacin 0,31 mg 14 15 2% 2% Folat 31,20 µg 300 300 10% 10% Pantothensäure 0,25 mg 5 5 5% 5% Vitamin C (Ascorbinsäure) 38,50 mg 95 110 41% 35% Vitamin E (α-Tocopherol) 0,20 mg 12 14 2% 1%

Quelle: Deutsche Gesellschaft für Ernährung, Schweizer Nährwertdatenbank

Außerdem liefert Orangensaft folgende Mineralstoffe:

Kalium (K): 170 mg

Natrium (Na): 5 mg

Chlorid (Cl): 68 mg

Calcium (Ca): 8.3 mg

Magnesium (Mg): 10 mg

Phosphor (P): 17 mg

Eisen (Fe): 0,1 mg

Jod (I): 0,7 µg

Zink (Zn): 0 mg

Selen (Se): < 0,5 µg

Welche Orangen-Sorten gibt es im Handel?

Wie das Bundeszentrum für Ernährung (BZfE) schreibt, gibt es von weltweit etwa 400 Orangensorten ungefähr 20 bei uns im Handel. Sie unterscheiden sich auch im Geschmack. Dabei gibt es vier Sortengruppen:

Navel-Orangen: Sie sind kernlos und können eine kleine Zweitfrucht bilden, die wie ein Nabel aussieht.

Gewöhnliche Orangen: Verschiedene Sorten, die sich auch gut zur Saftherstellung eignen.

Blutorangen: Sie haben ein rotes Fruchtfleisch, enthalten aber meist mehr Bitterstoffe als gewöhnliche Orangen.

Zuckerorangen: Sie haben laut dem BZfE in Europa kaum Bedeutung.



So lagern Sie Orangen richtig

Laut dem Bundeszentrum für Ernährung liegt die "optimale Lagertemperatur bei Orangen zwischen null und neun Grad Celsius". Für eine Lagerung im Kühlschrank sind sie laut dem NDR aber trotzdem nicht geeignet, da sie bei Kälte ihren Geschmack verlieren können. Unter geeigneten Bedingungen können Orangen etwa vier bis acht Wochen aufbewahrt werden, allerdings sollten sie laut dem BZfE regelmäßig auf Schimmel kontrolliert werden.

