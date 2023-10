Orca strandet an belgischer Nordseeküste und stirbt

Orcas in der südlichen Nordsee sind äußerst ungewöhnlich. In Belgien ist einer gestrandet – und gestorben. Sein Kadaver wird nun untersucht.

Am Sonntagmorgen wurde ein Orca an verschiedenen Stellen der belgischen Nordsee gesichtet. Wenige Stunden später wurde das Tier von der Flut an die Küste gespült – und starb. Nur kurze Zeit, nachdem der Schwertwal an der Küste im Ferienort De Panne strandete und die Ebbe eintrat, verendete er. Versuche, den Riesenwal mithilfe eines Rettungsboots zu ermutigen, wieder tiefer ins Meer zu schwimmen, scheiterten. Viele Schaulustige versammelten sich am Strand.

Orca an belgischer Nordsee-Küste angespült: Todesursache noch unklar

Warum sich der Schwertwal der Küste näherte und in welchem Zustand er sich befand, war zunächst unklar. Nach Angaben des Königlich Belgischen Instituts für Naturwissenschaften soll der Riesenwal sehr mager ausgehen habe. Das könne auf einen schlechten Gesundheitszustand hindeuten. Äußere Verletzungen oder Brüche seien jedoch nicht festgestellt worden. Der Orca soll am Montag obduziert werden. Danach soll die Feuerwehr ihn vom Strand abtransportieren.

Wie die belgische Nachrichenagentur Belga berichtet, sei ein Orca in der südlichen Nordsee außergewöhnlich. Schon 1850 wurde einmal dokumentiert, dass ein Orca an einem Strand in Belgien angespült wurde. Vergangenen Oktober strandete ein Orca an der niederländischen Nordseeküste. Das Tier verstarb ebenfalls.

Im Sommer 2023 sorgten Orcas vor der spanischen und portugiesischen Küste für Aufregung: Die Tiere griffen Boote an. Der Grund für die Attacken war unklar. Auch Personen kamen dabei nicht zu Schaden. Verschiedene Forscherinnen und Forscher gehen davon aus, dass die Tiere spielen wollen. (mit dpa)

