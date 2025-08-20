Eurovision Song Contest 2026 findet wieder in Wien statt

Wien wird erneut Gastgeber des Eurovision Song Contest. Elf Jahre, nachdem der ESC in der österreichischen Hauptstadt veranstaltet worden ist, findet die 70. Ausgabe des Musik-Events nächstes Jahr auch wieder in Wien statt. Das gab der öffentlich-rechtliche Sender ORF als Veranstalter bekannt. Das Finale wird demnach am 16. Mai stattfinden.Beim ESC 2025 in der Schweizer Stadt Basel hatte der österreichische Sänger JJ gesiegt. Deshalb findet der Musikwettbewerb 2026 im benachbarten Alpenland statt. 2014 hatte Conchita Wurst für Österreich gewonnen, 1966 Udo Jürgens - auch damals ging der Grand Prix anschließend in Wien über die Bühne.

Innsbruck unterliegt Wien

Im Rennen um den Austragungsort im nächsten Jahr setzte sich Wien gegen Innsbruck durch.

Die Bundeshauptstadt mit rund 2 Millionen Einwohnern bewarb sich unter dem Motto «Europe, shall we dance?» («Europa, sollen wir tanzen?»). Wien setzte dabei auf seine ESC-Erfahrung, seine Infrastruktur und vielen Hotelbetten.Das kleinere Innsbruck hatte dagegen versucht, mit dem Slogan «Together on Top» («Zusammen ganz oben») seine spektakuläre Lage inmitten einer Alpenkulisse ins Spiel zu bringen.