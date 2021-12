Nach fragwürdigem Auftritt: Roman Rafreider suspendiert

Nach seinem fragwürdigen Auftritt als Moderator der Sendung "ZIB Flash" am Dienstagabend hat der Österreichische Rundfunk (ORF) Roland Rafreider suspendiert.

Er lallte, versprach sich, brachte Fachwörter durcheinander und musste sich schließlich am Pult abstützen: Der österreichische Moderator Roland Rafreider wurde vom Sender ORF 1 von seinen Aufgaben entbunden, nachdem er offenbar betrunken die Nachrichtensendung "ZIB Flash" moderiert hatte. Die Sendung lief am Dienstagabend und sorgte für Aufsehen in Österreich. Unter anderem bezeichnete Rafreider die neue Omikron-Variante versehentlich als "Booster-Variante".

Rafreider entschuldigte sich für seinen Auftritt

Ob wirklich Alkohol der Grund für seine Artikulationsprobleme war, ist bisher nicht bestätigt. Rafreider entschuldigte sich aber für seinen Auftritt und begründete seinen Zustand mit persönlichen Gründen, wie die österreichische Zeitung Standard erfuhr. In einem Statement des ORF, das der Standard erhielt, heißt es: "Roman Rafreider wurde umgehend suspendiert. Der Fall und dienstrechtliche Konsequenzen werden heute von der Personalabteilung geprüft". Eigentlich sollte Rafreider an dem Abend auch noch die Nacht-Sendung "ZIB Nacht" übernehmen. Die wurden dann aber von seinem Kollegen Martin Thür moderiert und wurde erst eine halbe Stunde verspätet gesendet.

Rafreiders Auftritt sorgte für Diskussionen im Netz. Bei Twitter mischten sich Häme und Spott mit Mitleid und der Bitte um Nachsehen für Rafreiders missglückte Moderation. Nutzer der Plattform kritisierten vor allem die Häme, die Rafreider nun entgegenschlägt. Der österreichische Journalist Florian Klenk, Chefredakteur des Falter, bat um Nachsicht mit Rafreider. Er twitterte: "Was auch immer mit Roman Rafreider los war. Er verdient keinen Spott. Offenbar geht es ihm nicht gut. Lasst ihn einfach in Ruhe." Andere User unterstellten vor allem Rafreiders Sender Ignoranz, weil offenbar niemand dort Rafreiders Zustand vor der Sendung bemerkt habe und seinen Auftritt verhindert habe.

