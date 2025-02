Auto überschlägt sich - Fahrer schwer verletzt

Ein junger Autofahrer hat sich im Ortenaukreis mit seinem Wagen mehrfach überschlagen und ist dabei schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, war der 25-Jährige in den frühen Morgenstunden vermutlich alkoholisiert mit seinem Wagen auf der Bundesstraße 3 von Friesenheim kommend unterwegs, als er in einer Kurve von der Fahrbahn abkam. Das Fahrzeug überschlug sich den Angaben zufolge und blieb mehrere Meter weiter in einem Feld liegen.

Der junge Mann wurde nach Angaben der Polizei mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Da der junge Mann nach Angaben der Einsatzkräfte offensichtlich alkoholisiert war, wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Der entstandene Schaden wird von der Polizei auf mehrere tausend Euro geschätzt.