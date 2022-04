Zwei Deutsche sterben nach Lawinenabgang am Ortler

Bei einem Lawinenunglück in Südtirol sind zwei deutsche Bergsteiger getötet worden. Die beiden Männer wollten den Ortler besteigen.

In Südtirol sind zwei Deutsche von einer Lawine getötet worden. Die beiden Männer waren am Mittwoch zum Aufstieg auf den Ortler aufgebrochen. Offenbar hatten sie sich am Nachmittag nicht mehr bei Angehörigen gemeldet, woraufhin diese die Bergrettung alarmierten.

Lawine am Ortler in Südtirol: Bergsteiger wollten über schwierige Nordwand aufsteigen

Die Bergrettung bestätigte, dass einer der Männer dank seines Lawinensuchgerätes bereits am Mittwochabend entdeckt, nur noch tot geborgen werden konnte. Die Suche nach dem zweiten Mann musste wegen der Dunkelheit abgebrochen werden. Am Donnerstagmorgen fanden die Bergretter dann auch den zweiten Mann tot auf. "Er hatte zwar einen Piepser dabei, doch der war kaputt. Er lag im Lawinenkegel drin. Deshalb haben wir uns so schwer getan", sagte Olaf Reinstadler von der Bergrettung in Sulden am Ortler dem Sender Rai.

Video: dpa Exklusiv

Der Ortler ist mit 3905 Metern der höchste Berg in Südtirol. Die beiden Männer wollten den Berg über die anspruchsvolle Nordwand besteigen. Nähere Angaben zu den beiden toten Männern wurden noch nicht gemacht.

