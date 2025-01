Oscars 2025: Alle Nominierungen im Überblick

Die Oscar-Nominierten für das Jahr 2025 stehen fest. Unter ihnen auch deutsche Hoffnungen: das Drama „Die Saat des heiligen Feigenbaums“, des in Hamburg lebenden iranischen Regisseurs Mohammad Rasoulof, ist in der Kategorie Bester internationaler Film nominiert sowie „September 5“ über das Olympia-Attentat 1972 in München für das beste Original-Drehbuch. Die Nominierungen waren wegen der verheerenden Brände in und um Los Angeles mit mehr als 20 getöteten Menschen und Tausenden zerstörten Häusern zuletzt noch zweimal verschoben worden. Am Donnerstag gab die amerikanische Academy of Motion Picture Arts and Sciences letztlich aber die Filme, Filmemacherinnen, Schauspieler sowie hinter den Kulissen Beteiligten bekannt, die sich Hoffnungen auf den wichtigsten Filmpreis der Welt machen dürfen. In diesem Artikel finden Sie alle Nominierten.

Die Academy Awards, die umgangssprachlich meist als Oscars bezeichnet werden, werden in insgesamt 23 Kategorien vergeben. In diesem Jahr sollen sie am Sonntag, den 2. März (Ortszeit) vergeben werden, wie die Academy bereits mitteilte. Wie seit einigen Jahren üblich, wird der prestigeträchtige Filmpreis aus dem Dolby Theatre in Hollywood in alle Welt übertragen. Die wichtigsten Verleihungen finden nach deutscher Zeit dabei in der Nacht auf Montag, den 3. März, statt.

Oscar-Nominierungen 2025 bekanntgegeben: 13 Nominierungen für „Emilia Pérez“

Die meisten Nominierungen hat 2025 der Film „Emilia Pérez“ eingesammelt. Er kommt insgesamt auf 13. „Der Brutalist“ und „Wicked“ folgen mit jeweils zehn Nominierungen, „Konklave“ mit acht.

Im vergangenen Jahr hatte der biografische Historienfilm „Oppenheimer“ die meisten Preise bei den Academy Awards abgeräumt. Insgesamt sieben Oscars gingen an das Team, das hinter dem Film steht. Die berühmte goldene Oscar-Trophäe räumten die Filmemacher unter anderem in den Kategorien Bester Film, Beste Regie (für Regisseur Christopher Nolan), Bester Hauptdarsteller (Cillian Murphy) und beste Nebendarstellerin (Emily Blunt) ab.

Vier Auszeichnungen gingen 2024 zudem an die Literaturverfilmung „Poor Things“, darunter auch der Oscar für die beste Hauptdarstellerin an Emma Stone. Wer in diesem Jahr erfolgreich sein wird, wird mit Spannung erwartet. Moderiert werden die Oscars 2025 von dem Talkshow-Moderator und Komiker Conan O‘Brien.

Alle Oscar-Nominierungen 2025 auf einen Blick

2025 dürfen sich folgende Nominierte Hoffnungen darauf machen, einen Oscar zu gewinnen:

Bester Film

Anora

Der Brutalist

Like a Complete Unknown

Konklave

Dune: Part Two

Emilia Pérez

Für immer hier

Nickel Boys

The Substance

Wicked

Beste Regie

Sean Baker - Anora

Brady Corbet - Der Brutalist

James Mangold - Like a Complete Unknown Jacques Audiard - Emilia Pérez

Coralie Fargeat - The Substance

Bester Hauptdarsteller

Adrien Brody - Der Brutalist

Timothée Chalamet - Like a Complete Unknown

Colman Domingo - Sing Sing

Ralph Fiennes - Konklave

Sebastian Stan - The Apprentice

Beste Hauptdarstellerin

Cynthia Erivo - Wicked

Karla Sofía Gascón - Emilia Pérez

Mikey Madison - Anora

Demi Moore - The Substance

Fernanda Torres - Für immer hier

Bester Nebendarsteller

Yura Borisov - Anora

Kieran Culkin - A Real Pain

Edward Norton - Like a Complete Unknown

Guy Pearce - Der Brutalist

Jeremy Strong - The Apprentice

Beste Nebendarstellerin

Monica Barbaro - Like a Complete Unknown

Ariana Grande - Wicked

Felicity Jones - Der Brutalist

Isabella Rossellini - Konklave

Zoe Saldana - Emilia Pérez

Bestes Originaldrehbuch

Anora

The Brutalist

A Real Pain

September 5

The Substance

Bestes adaptiertes Drehbuch

Like a Complete Unknown

Konklave

Emilia Pérez

Nickel Boys

Sing Sing

Beste Kamera

Der Brutalist

Dune: Part Two

Emilia Pérez

Maria

Nosferatu

Bestes Szenenbild

Der Brutalist

Konklave

Dune: Part Two

Nosferatu

Wicked

Bestes Kostümdesign

Like a Complete Unknown

Konklave

Gladiator II

Nosferatu

Wicked

Bester Ton

Like a Complete Unknown

Dune: Part Two

Emilia Perez

Wicked

The Wild Robot

Bester Schnitt

Anora

Der Brutalist

Konklave

Emilia Pérez

Wicked

Beste visuelle Effekte

Alien: Romulus

Better Man - Die Robbie Williams Story

Dune: Part Two

Planet der Affen: New Kingdom

Wicked

Bestes Make-up und Hairstyling

A Different Man

Emilia Pérez

Nosferatu

The Substance

Wicked

Bester Song

„El Mal“ aus Emilia Pérez

„The Journey“ aus The Six Triple Eight

„Like A Bird“ aus Sing Sing

„Mi Camino“ aus Emilia Pérez

„Never Too Late“ aus Elton John: Never Too Late

Beste Filmmusik

The Brutalist

Konklave

Emilia Pérez

Wicked

The Wild Robot

Bester animierter Spielfilm

Flow

Alles steht Kopf 2

Memoir of a Snail

Wallace & Gromit: Vergeltung mit Flügeln

Der wilde Roboter

Bester animierter Kurzfilm

Beautiful Men

In the Shadow of Cypress

Magic Candies

Wander to Wonder

Yuck!

Bester Kurzfilm

A Lien

Anuja

I‘m Not a Robot

The Last Ranger

The Man Who Could Not Remain Silent

Bester Dokumentarfilm

Black Box Diaries

No Other Land

Porcelain War

Soundtrack to a Coup d‘Etat

Sugarcane - Der Wahrheit auf der Spur

Bester Dokumentar-Kurzfilm

Death by Numbers

I Am Ready, Warden

Incident

Instruments of a Beating Heart

The Only Girl in the Orchestra

Bester internationaler Film

Für immer hier

Das Mädchen mit der Nadel

Emilia Pérez

Die Saat des heiligen Feigenbaums

Flow