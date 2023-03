Oscars 2023: Alle Nominierungen und Gewinner im Überblick

Am 12. März 2023 wurden im Dolby Theatre in Los Angeles wieder die legendären Oscars vergeben. Die US-Schauspielerin Allison Williams und ihr Schauspielkollege Riz Ahmed verkündeten die Nominierten. Aus deutscher Sicht brachte die Verkündung viel Spannung mit: Das deutsche Antikriegsdrama "Im Westen nichts Neues" wurde für neun Oscars nominiert. Im Folgenden sind alle Nominierungen und Gewinner zusammengefasst.

Bester Film: Everything Everywhere All at Once

Beste Regie: Daniel Kwan und Daniel Scheinert mit Everything Everywhere All at Once

Beste Hauptdarstellerin: Michelle Yeoh in Everything Everywhere All at Once

Bester Hauptdarsteller: Brendan Fraser in The Whale

Bester Nebendarsteller: Ke Huy Quan in Everything Everywhere All at Once

Beste Nebendarstellerin: Jamie Lee Curtis in Everything Everywhere All at Once

Bester internationaler Film: Im Westen nichts Neues (Deutschland)

Bestes Originaldrehbuch: Everything Everywhere All at Once

Bestes adaptiertes Drehbuch: Die Aussprache

Beste Kamera: Im Westen nichts Neues

Bestes Szenenbild: Im Westen nichts Neues

Bestes Kostümdesign: Black Panther: Wakanda Forever

Bester Ton: Top Gun: Maverick

Bester Schnitt: Everything Everywhere All at Once

Beste visuelle Effekte: Avatar: The Way of Water

Bestes Make-up und beste Frisuren: The Whale

Bester Song: "Naatu Naatu" aus RRR

Beste Filmmusik: Im Westen nichts Neues

Bester animierter Spielfilm: Guillermo Del Toros Pinocchio

Bester animierter Kurzfilm: The Boy, the Mole, the Fox and the Horse

Bester Kurzfilm: An Irish Goodbye

Bester Dokumentarfilm: Nawalny