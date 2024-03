Nominierte, Übertragung, Moderation: Die wichtigsten Infos zu den Oscars

Am 10. März werden die Oscars verliehen. Hier finden Sie die wichtigsten Informationen zu den Nominierungen, der Übertragung und den Auftritten.

In diesem Jahr werden die Oscars zum 96. Mal verliehen. Der Termin, auf den die Filmbranche weltweit hinfiebert, ist Sonntag, der 10. März. Dann werden die begehrten Trophäen wieder im Dolby Theatre am Hollywood Boulevard vergeben. Bereits seit 2002 wird die Oscar-Zeremonie dort abgehalten.

Oscars 2024: Nominierungen im Überblick

Knapp zwei Monate vor der Verleihung wurden die Nominierungen in den insgesamt 23 Kategorien im Samuel Goldwyn Theater in Beverly Hills bekannt gegeben. Auch die deutschen Regisseure Wim Wenders und Ilker Catak haben mit ihren Filmen "Perfect Days" (für Japan) und "Das Lehrerzimmer" (für Deutschland) in der Sparte bester internationaler Film Chancen auf einen Oscar. Zudem ist Sandra Hüller für ihre Rolle im Film "Anatomie eines Falls" als beste Hauptdarstellerin nominiert. Das sind alle Kategorien und Nominierungen im Überblick:

Bester Film

"American Fiction"

" Anatomie eines Falls"

eines Falls" " Barbie "

" "The Holdovers"

" Killers of the Flower Moon "

" "Maestro"

"Oppenheimer"

"Past Lives"

"Poor Things"

"The Zone of Interest"

Beste Regie

Justine Triet (" Anatomie eines Falls")

eines Falls") Martin Scorsese (" Killers of the Flower Moon ")

(" ") Christopher Nolan ("Oppenheimer")

("Oppenheimer") Yorgos Lanthimos ("Poor Things")

("Poor Things") Jonathan Glazer ("The Zone of Interest")

Beste Hauptdarstellerin

Annette Bening ("Nyad")

("Nyad") Sandra Hüller (" Anatomie eines Falls")

(" eines Falls") Carey Mulligan ("Maestro")

("Maestro") Emma Stone ("Poor Things")

("Poor Things") Lily Gladstone (" Killers of the Flower Moon ")

Bester Hauptdarsteller

Bradley Cooper ("Maestro")

("Maestro") Colman Domingo ("Rustin")

("Rustin") Paul Giamatti ("The Holdovers")

("The Holdovers") Cillian Murphy ("Oppenheimer")

("Oppenheimer") Jeffrey Wright ("American Fiction")

Beste Nebendarstellerin

Jodie Foster ("Nyad")

Emily Blunt ("Oppenheimer")

America Ferrara ("Barbie")

Da'VineJoy Randolph ("The Holdovers")

Danielle Brooks ("The Color Purple")

Bester Nebendarsteller

Sterlin K. Brown ("American Fiction")

Robert De Niro ("Killers of the Flower Moon")

Robert Downey Jr. ("Oppenheimer")

Ryan Gosling ("Barbie")

Mark Ruffalo ("Poor Things")

Bestes Originaldrehbuch

Justine Triet, Arthur Harari ("Anatomie eines Falls")

Bradley Cooper, Josh Singer ("Maestro")

David Hemingson ("The Holdovers")

Samy Burch, Alex Mechanik ("May December")

Celine Song ("Past Lives")

Bestes adaptiertes Drehbuch

Greta Gerwig, Noah Baumbach ("Barbie")

Cord Jefferson ("American Fiction")

Christopher Nolan ("Oppenheimer")

Tony McNamara ("Poor Things")

Jonathan Glazer ("The Zone of Interest")

Bester Animationsfilm

"Der Junge und der Reiher"

"Elemental"

"Nimona"

"Robot Dreams"

"Spider-Man: Across the Spider-Verse"

Bester internationaler Film

"Io Capitano"

"Perfect Days"

"Die Schneegesellschaft"

"Das Lehrerzimmer"

"The Zone of Interest"

Beste Kamera

" El Conde "

" " Killers of the Flower Moon "

" "Maestro"

"Oppenheimer"

"Poor Things"

Bester Dokumentarfilm

"The Eternal Memory"

"Four Daughters"

"To Kill A Tiger"

"20 Days in Mariupol"

"Bobi Wine: The People's President"

Bestes Kostümdesign

"Barbie"

"Killers of the Flower Moon"

"Poor Things"

"Oppenheimer"

"Napoleon"

Bester Schnitt

"Anatomie eines Falls"

"The Holdovers"

"Killers of the Flower Moon"

"Oppenheimer"

"Poor Things"

Bester animierter Kurzfilm

"Letter to a Pig"

"Ninety-Five Senses"

"Our Uniform"

"Pachyderme"

"War is Over! Inspired by the Music of John & Yoko"

Bester Kurzfilm

"The After"

"Invincible"

"Knight of Fortune"

"Red, White and Blue"

"The Wonderful Story of Henry Sugar"

Bester Dokumentar-Kurzfilm

"Nǎi Nai & Wài Pó"

"The ABCs of Book Banning"

"The Barber of Little Rock "

" " Island In Between"

In Between" "The Last Repair Shop"

Bestes Szenenbild

"Barbie"

"Killers of the Flower Moon"

"Napoleon"

"Oppenheimer"

"Poor Things"

Bestes Make-up & Hairstyling

"Golda"

"Maestro"

"Oppenheimer"

"Poor Things"

"Die Schneegesellschaft"

Beste Filmmusik

Laura Karpman ("American Fiction")

John Williams (" Indiana Jones und das Rad des Schicksals")

(" und das Rad des Schicksals") Robbie Robertson (" Killers of the Flower Moon ")

(" ") Ludwig Göransson ("Oppenheimer")

("Oppenheimer") Jerskin Fendrix ("Poor Things")

Bester Filmsong

"The Fire Inside" aus "Flamin' Hot"

"I'm Just Ken" aus "Barbie"

"It Never Went Away" aus "American Symphony"

"What Was I Made for" aus "Barbie"

"Wahzhazhe" aus "Killers of the Flower Moon"

Bester Ton

"The Creator"

"Maestro"

"Mission: Impossible Dead Reckoning Part I"

"Oppenheimer"

"The Zone of Interest"

Beste visuelle Effekte

"The Creator"

"Godzilla Minus One"

"Guardians of the Galaxy Vol. 3"

"Napoleon"

"Mission: Impossible Dead Reckoning Part I"

Angela Bassett und Mel Brooks mit Ehren-Oscars ausgezeichnet

Bereits zwei Monate vor der Oscar-Verleihung hat die Filmakademie in Hollywood, die Academy of Motion Pictures and Arts, ihre Ehren-Oscars verliehen. Die Comedylegende Mel Brooks, die Schauspielerin Angela Bassett und die Filmeditorin Carol Littleton erhielten den sogenannten Academy Honorary Award. Die Filmmanagerin Michelle Satter, Direktorin des Filmfestivals Sundance, wurde zudem mit dem Jean Hersholt Humanitarian Award für ihre wohltätige Arbeit gewürdigt.

Oscars 2024: Moderation und Auftritte bei der Verleihung

Bereits zum vierten Mal wird Jimmy Kimmel die Oscar-Verleihung moderieren. Er führte bereits in den Jahren 2023, 2018 und 2017 durch die Veranstaltung.

Zudem sollen alle Lieder, die in der Kategorie "Bester Filmsong" nominiert sind, auf der Bühne performt werden. Ryan Gosling wird zusammen mit Mark Ronson "I'm Just Ken" aus dem Film "Barbie" singen. Billie Eilish wird zusammen mit ihrem Bruder Finneas O'Connell mit dem Lied "What Was I Made For?" aus dem selben Film auf der Bühne stehen. Auch die Nominierte Becky G wird auftreten – mit "The Fire Inside" aus "Flamin' Hot". Jon Batiste wird "It Never Went Away" aus "American Symphony" und Scott George "Wahzhazhe (A Song For My People)" from "Killers of the Flower Moon" performen.

Übertragung der Oscars im TV und Livestream

Die Oscars werden live auf Joyn und ProSieben übertragen. Auf Joyn geht es bereits um 21.30 Uhr los, dann berichtet Steven Gätjen live vom roten Teppich. ProSieben zeigt parallel zu Joyn ab 23.25 Uhr die Oscar-Verleihung.