Oscars 2024: Übertragung in Deutschland live im TV und Stream

Am Sonntag finden die Oscars 2024 statt. Auch in Deutschland wird die Verleihung live im Fernsehen und im Stream übertragen.

Es ist wohl der wichtigste Termin im Jahr für die Filmbranche: Die Oscar-Verleihung im Dolby Theatre in Los Angeles. Am Sonntag (10. März) ist es wieder so weit, dann werden die begehrten Trophäen zum 96. Mal vergeben.

Oscars 2024: "Oppenheimer" 13 Mal nominiert

Mit 13 Nominierungen ist der Film "Oppenheimer" in diesem Jahr der große Favorit der Oscars. Dahinter liegen "Poor Things" (elf Nominierungen), "Killers of the Flower Moon" (zehn Nominierungen), "Barbie" (acht Nominierungen) und "Maestro" (sieben Nominierungen). Der deutsche Film "Anatomie eines Falls" geht mit fünf Nominierungen ins Rennen – darunter die Kategorien Bester Film, Beste Regie und Bestes Drehbuch.

Zu den Nominierten gehören in diesem Jahr auch die deutschen Regisseure Wim Wenders und Ilker Catak mit ihren Filmen "Perfect Days" (für Japan) und "Das Lehrerzimmer" (für Deutschland) in der Sparte bester internationaler Film. Zudem ist die Schauspielerin Sandra Hüller für ihre Rolle im Film "Anatomie eines Falls" als beste Hauptdarstellerin nominiert.

Oscars 2024 werden in Deutschland live im TV und Stream übertragen

Die Oscar-Verleihung wird, wie in den vergangenen Jahren, auch im deutschen Fernsehen auf ProSieben und kostenlos im Stream bei Joyn übertragen. Neben der Vergabe der Trophäen gibt es auch Bilder vom roten Teppich und Highlights am nächsten Tag.

Übertragung des Oscars 2024 in Deutschland: Sendezeiten im Überblick

Bei ProSieben und Joyn gibt es mehrere Programmpunkte im Zusammenhang mit der Oscar-Verleihung 2024. Das sind die Sendezeiten im Überblick:

21.30 Uhr auf Joyn : Übertragung vom roten Teppich und der Oscar-Verleihung

Übertragung vom roten Teppich und der 23.25 Uhr auf ProSieben und Joyn : Oscar-Countdown live vom roten Teppich

Oscar-Countdown live vom roten Teppich 0 Uhr auf ProSieben und Joyn : Oscar-Verleihung

Wer nicht so lange wach bleiben will, hat am Montag die Chance, sich sich Highlights der Oscar-Verleihung anzusehen. ProSieben zeigt ab 17 Uhr die wichtigsten Momente.