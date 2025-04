Schüler starteten in die Ferien: Volle Autobahnen erwartet

Rund 849.000 Schülerinnen und Schüler in Hessen sind in die zweiwöchigen Osterferien gestartet. Auch für den Samstag- und Sonntagvormittag erwartet der ADAC daher viel Verkehr im ganzen Bundesland. Besonders belastet würden die Straßen rund um das Rhein-Main-Gebiet sowie die Autobahnen 3, 5 und 7 sein. Der Automobil-Club empfiehlt daher, wenn möglich, entsprechende Autofahrten auf Anfang kommender Woche zu verschieben.

Am Nachmittag staute sich vor allem auf der A5 Kassel-Frankfurt in Mittelhessen der Verkehr - elf Kilometer Stau nach mehreren Auffahrunfällen meldete der Verkehrsfunk. Viel Geduld brauchten die Autofahrer etwa auch auf der Autobahn 7 in Nordhessen sowie in der Rhön.

Zeitgleich mit den Hessen starteten auch die Schülerinnen und Schüler in Bremen, Niedersachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen in die Ferien. Letzter Ferientag in Hessen ist der Ostermontag, für diesen Tag rechnet die Autobahn GmbH mit starkem Rückreiseverkehr. Sie warnt zudem vor erhöhtem Verkehr am 12. April, wenn die bevölkerungsreichsten Bundesländer in die Ferien starten, sowie am Gründonnerstag (17. April).

Empfehlung für Flugreisende

Mit mehr Andrang rechnet wegen der Osterferien auch der Frankfurter Flughafen. Reisende mit aufzugebendem Gepäck sollten zweieinhalb Stunden vor Abflug im Terminal sein, wie der Flughafen rät. Die Deutsche Bahn weist darauf hin, dass die Ferien vielerorts für Bauarbeiten genutzt werden. In Hessen sticht dabei die Strecke Hanau-Gelnhausen heraus, die vom 17. April bis 2. Mai gesperrt wird. Es fahren Ersatzbusse.