Ostfriesenkrimis - Ostfriesensühne im ZDF: TV-Termin, Handlung, Darsteller, Wiederholung in der Mediathek

Das ZDF zeigt heute am 2.4.22 den Film "Ostfriesenkrimis - Ostfriesensühne". Wann ist die TV-Ausstrahlung? Welche Schauspieler sind im Cast? Wie ist die Handlung?

Spannung pur im ZDF: Anfang April läuft "Ostfriesenkrimis - Ostfriesensühne" im Zweiten. Wann genau ist der TV-Termin? Welche Darsteller sind mit dabei? Auf welche Handlung können Sie sich freuen? Gibt es den Film als Wiederholung in der Mediathek? In diesem Text haben wir Ihnen alle wichtigen Informationen zusammengestellt.

TV-Termin: "Ostfriesenkrimis - Ostfriesensühne" heute im ZDF und als Stream in der Mediathek

"Ostfriesenkrimis - Ostfriesensühne" ist am Samstag, 2. April 2022, im ZDF zu sehen. Los geht es um 20.15 Uhr. Die Zuschauerinnen und Zuschauer können sich auf rund anderthalb Stunden Hochspannung freuen. Wer am Samstag keine Zeit hat, kann sich den Film auch als kostenlosen Stream in der ZDF-Mediathek anschauen.

Handlung: Darum geht es im ZDF-Film "Ostfriesenkrimis - Ostfriesensühne"

Ann Kathrin Klaasen hat ein Trauma: Auch 15 Jahre später kann sie nicht akzeptieren, dass ihr Vater umgebracht wurde und der Täter unentdeckt blieb. Die Ungewissheit belastet sie so sehr, dass ihr Kollege Frank Weller der Hauptkommissarin empfiehlt, sich Hilfe zu holen.

Tatsächlich lässt sich Klaasen auf den Vorschlag ein. Als sie beim Arzt im Wartezimmer wartet, dann aber der Schock: Sie entdeckt im Geldbeutel der alten Patientin Gertrud Klocke ein Foto ihres Vaters. Er ist abgebildet mit einer Frau, die Klaasen in Gänze unbekannt ist. Klocke behauptet, das Bild zeige den Verlobten ihrer Tochter, die ums Leben gekommen ist.

Klaasen beschäftigt die Entdeckung so sehr, dass sie Klocke im Nachhinein in deren Seniorenresidenz besuchen möchte. Als sie dort ankommt, findet sie die Seniorin tot in einem Strandkorb.

Besetzung: Diese Schauspieler sind bei "Ostfriesenkrimis - Ostfriesensühne" im Cast

Ann Kathrin Klaasen - Julia Jentsch

- Frank Weller - Christian Erdmann

- Christian Erdmann Rupert - Barnaby Metschurat

Ubbo Heide - Kai Maertens

Anns Vater - Ernst Stötzner

Peter Grendel - Andreas Euler

- Marion Wolters - Marie Schönburg

- Eike Klaasen - Alexis Salsali

- Alexis Salsali Heiko Käfer - Michael A. Grimm

- Tatjana Käfer - Anne-Marie Waldeck

- Wilhelm Beukelzoon - Stefan Kurt

Mila - Karolina Lodyga

"Ostfriesenkrimis - Ostfriesensühne" als Wiederholung bzw. Stream in der Mediathek

"Ostfriesenkrimis - Ostfriesensühne" finden Sie spannend, der Samstagabend ist aber ungünstig? Kein Problem: Das ZDF stellt den Krimi auch als kostenlosen Stream in die Mediathek.

(AZ)