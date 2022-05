"Otto Total": Sendetermin, Übertragung und Wiederholung - alle Infos

RTL widmet Otto Waalkes mit "Otto Total" einen ganzen Abend. Alle Infos rund um Sendetermin, Übertragung und Wiederholung haben wir hier für Sie.

RTL widmet einem der erfolgreichsten deutschsprachigen Komiker einen ganzen Abend im TV: Bei "Otto Total" dreht sich am Samstag alles um Otto Waalkes.

Der gebürtige Ostfriese hat seine Karriere allerdings nicht nur seinem Talent als Komiker zu verdanken. Neben zahlreichen Comedy-Auftritten in Shows und Filmen, überzeugte er in der Vergangenheit auch als Musiker, Regisseur, Synchronsprecher und Comiczeichner. Vor allem seine Comicfigur "Ottifant" dürfte den Meisten ein Begriff sein.

Nun möchte RTL die letzten 50 Jahre von Ottos Karriere Revue passieren lassen. Dafür gibt es im Mai 2022 einen ganzen Abend lang die besten und lustigsten Erinnerungen seiner TV-, Bühnen- und Kinokarriere zu sehen. Moderiert wird die Show "Otto Total" dabei von keinem geringeren als ihm selbst. Allein bleibt er in seiner Show allerdings nicht: RTL hat verschiedene Star-Gäste eingeladen. Auch Anrufe von prominenten Freunden erwarten Otto in der Show. Wer die Gäste genau sind, wer von ihnen anruft, vorbei schaut - oder auch nicht - weiß der ostfriesische Komiker allerdings selbst nicht. RTL verspricht Otto und dem Publikum einen Abend voller Überraschungen.

Wann ist der TV-Termin von "Otto Total"? Wo läuft die Übertragung im TV und Stream? Gibt es eine Wiederholung? Alle wichtigen Infos zur Show haben wir hier in diesem Artikel für Sie.

Wann läuft "Otto Total"? Das ist der Sendetermin der Show

Die Show "Otto Total" gibt es am Samstag, dem 21. Mai 2022, zur Primetime um 20.15 Uhr zu sehen. 150 Minuten lang wird sich beim Sender RTL an diesem Samstagabend alles rund um Otto Waalkes und seine Erfolge drehen. Im Anschluss an "Otto Total" läuft ebenfalls auf RTL eine Folge von "So ein Otto! Hilfe Otto kommt", drei Folgen der "Otto Show" und sein Programm "OTTO live! Holdrio again".

Wo findet die Übertragung von "Otto Total" im TV und Stream statt?

Im Free-TV wird "Otto Total" am 21. Mai 2022 um 20.15 Uhr bei RTL ausgestrahlt. Sie haben an diesem Abend keinen Fernseher parat und möchten "Otto Total" trotzdem sehen? Bei RTL+ läuft die Show online im Livestream. Hierfür benötigen Sie allerdings das Premium-Abo von RTL+. Dieses gibt es für 4,99 Euro im Monat und ist jederzeit kündbar.

Gibt es eine Wiederholung von "Otto Total"?

Wer am besagten Samstag keine Zeit hat, kann "Otto Total" im Nachhinein beim Streaming-Dienst RTL+ nachschauen. Hier steht die komplette Show nach TV-Ausstrahlung kostenfrei zur Verfügung.

Otto Waalkes: Mit diesen Filmen schaffte er den Durchbruch

Otto Waalkes Talente sind vielseitig: Der Komiker kommt nicht nur vor der Kamera bei seinen Fans mit seinem Humor gut an, sondern konnte in der Vergangenheit auch als Comiczeichner mit seiner eigens geschaffenen Kreatur dem "Ottifanten", als Musiker mit mehreren Alben oder als Synchronsprecher überzeugen. Otto Waalkes dürfte auch vielen jüngeren Personen spätestens seit den Filmen der "Ice Age"-Reihe ein Begriff sein, wo er seine Stimme dem tollpatschigen Faultier Sid verliehen hat. Den Großteil seiner Karriere hat Otto allerdings seinen teils eigenen Filmen zu verdanken. Hier haben wir eine Liste mit seinen bekanntesten Filmen für Sie zusammengestellt: