Oumuamua gibt Rätsel auf: Was steckt hinter dem fliegenden Rätsel?

Am 19. Oktober 2017 entdeckte der kanadische Physiker Robert Weryk durch das Pan-STARRS-Teleskop auf Hawaii einen Gast in unserem Sonnensystem, der sich schon bald als fliegendes Rätsel herausstellte. Es handelt sich um ein Objekt mit dem Namen "1I/ʻOumuamua". Der Name "Oumuamua" bedeutet auf hawaiianisch so viel wie "Späher" oder "Bote".

Die Bezeichnung "1I" weist auf die Besonderheit hin: Es handelt sich um das erste interstellare Objekt, welches je in unserem Sonnensystem entdeckt wurde. Doch was bedeutet das? Und was steckt hinter dem Rätsel Oumuamua? Und was ist an Alien-Gerüchten dran, die von prominenter Stelle getätigt wurden? Wir haben uns auf die Suche nach Antworten begeben.

Was ist ein interstellares Objekt?

Als interstellar wird ein astronomisches Objekt bezeichnet, das nicht gravitativ an einen Stern gebunden ist. In unserem Sonnensystem wurden bislang zwei interstellare Objekte beobachtet: 1I/ʻOumuamua und 2I/Borisov. Derartige Objekte können in aller Regel nur entdeckt werden, wenn sie unser Sonnensystem passieren. Als interstellar wird allgemein Raum "zwischen den Sternen" bezeichnet. Also der Raum außerhalb unseres Sonnensystems.

Größe, Länge und Geschwindigkeit: Daten, Fakten und Beschreibung von Oumuamua

Von der Form her sieht Oumuamua aus wie eine Zigarre. Im Gegensatz zu den meisten Kometen ist das Objekt sehr flach. Es bewegt sich fort, ohne einen Kometenschweif hinter sich herzuziehen. Auch das ist ungewöhnlich. Außerdem reflektiert es kein Sonnenlicht. Avi Loeb, Chef-Astronom der Harvard Universität, erklärte, dass die Oberfläche von Oumuamua mehr an Metall als an Gestein erinnere. Daten und Fakten im Überblick:

Klassifizierung: interstellares Objekt

interstellares Objekt Orbittyp: hyperbolisch

hyperbolisch Form: zigarrenförmig

zigarrenförmig Entdeckung: 19. Oktober 2017

19. Oktober 2017 Mittlerer Durchmesser: rund 200 Meter

rund 200 Meter Länge: etwa 400 Meter

etwa 400 Meter Breite: 40 bis 100 Meter

40 bis 100 Meter Geschwindigkeit: 314.280 km/h (bei Sichtung)

Woher kommt Oumuamua?

Oumuamua stammt definitiv nicht aus unserem Sonnensystem, so viel ist sicher. Berechnungen haben ergeben, dass das interstellare Objekt vermutlich aus Sternbild Leier kommt, einem benachbarten System unseres Sonnensystems. In diesem liegt der Stern Wega, welcher hell an unserem Nachthimmel zu sehen ist. Die Entfernung zur Erde beträgt etwa 25 Lichtjahre. Ein Lichtjahr beträgt etwa 9,5 Billionen Kilometer. Die Reise von Oumuamua dürfte nicht weit weg von Wega begonnen haben.

Wie ist die Flugbahn von Oumuamua?

Bei der Entdeckung am 19. Oktober 2017 war Oumuamua bereits an der Sonne vorbeigeflogen. Die Flugbahn führt zurück in den interstellaren Raum. Fünf Tage vor der Entdeckung war das Objekt in einer Entfernung von rund 24 Millionen Kilometern an der Erde vorbeigeflogen. Es befand sich zum Zeitpunkt der Entdeckung etwa 33 Millionen Kilometer von der Erde entfernt. Das entspricht ungefähr der 85-fachen Distanz, welche die Erde zum Mond hat.

Oumuamua war zuvor in etwa senkrecht zu den Bahnebenen der Planeten in unser Sonnensystem eingeflogen. Zwischen dem Merkur und der Sonne durchquerte das Objekt die Ekliptikebene.

Wo befindet sich Oumuamua jetzt?

Als Oumuamua in unser Sonnensystem eindrang, wurde es schneller. Nun nimmt die Geschwindigkeit langsam ab. Das interstellare Objekt wird das Sonnensystem den Berechnungen zufolge in Richtung des Sternbilds Pegasus verlassen.

Was hat es mit den Alien-Gerüchten auf sich?

"Die Wahrheit ist, dass es Aufnahmen von Objekten im Himmel gibt, von denen wir nicht sagen können, was sie genau sind. Wir können nicht erklären, wie sie sich bewegen und was für eine Flugbahn sie haben", sagte der ehemalige US-Präsident Barack Obama einmal. Bei Oumuamua standen die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler schnell vor einem Rätsel. Das Objekt wurde zunächst immer schneller, obwohl es keinen erkennbaren Antrieb hat.

Daraufhin machten nach und nach Gerüchte die Runde, wonach es sich bei Oumuamua um ein Raumschiff handeln könnte. Diese Gerüchte wurden teils von renommierten Wissenschaftlern verbreitet. In einem wissenschaftlichen Papier schrieben Loeb und Sean Kirkpatrick, Direktor des Pentagon-Ufo-Untersuchungsbüros AARO, Folgendes: "Ein künstliches interstellares Objekt könnte möglicherweise ein Mutterschiff sein, das viele kleine Sonden während seiner nahen Passage zur Erde freisetzt."

Mittlerweile scheint geklärt, dass es sich bei Oumuamua nicht um ein Mutterschiff von Aliens handelt. Ein Geophysiker und eine Astrochemikerin erklärten, dass das Objekt Wasserstoff ausgestoßen habe, welcher zuvor durch kosmische Strahlung im interstellaren Raum entstanden ist. Das geht aus dem Bericht des Forschungsteams um das Duo zurück, der in Nature erschien. Alle Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sind von dieser Theorie allerdings derzeit nicht überzeugt. Gerüchte und Theorien um das fliegende Rätsel wird es wohl auch weiterhin geben.