"Oussekine": Alle Infos zu Start, Folgen, Besetzung und Handlung

Bei Disney+ geht 2022 die Serie "Oussekine" über die tragischen Ereignisse zum Tod von Malik Oussekine an den Start. Hier erfahren Sie alles Wichtige rund um Start, Folgen, Besetzung und Handlung.

Am 5. Dezember 1986 kommt es zu tragischen Ereignissen, die zum Tod des Studenten Malik Oussekine führen. Disney+ präsentiert mit der neuen Serie "Oussekine" die Geschichte von Malik Oussekine und seiner Familie in den 1980er Jahren.

In diesem Artikel erfahren Sie alles über den Start und die Handlung der Miniserie. Außerdem geben wir Ihnen einen Überblick über die Folgen sowie die Schauspielerinnen und Schauspieler im Cast. Am Ende haben wir zudem einen Trailer für Sie.

Wann startet "Oussekine" bei Disney+?

Die Dramaserie "Oussekine" feierte am 11.Mai 2022 bei Disney+ Premiere. Das genaue Start-Datum hat der Streaming-Dienst bisher noch nicht bekannt gegeben.

"Oussekine": Die Handlung der Dramaserie von Disney+

Die französische Miniserie "Oussekine" erzählt die Geschichte des jungen Studenten Malik Oussekine und seiner Familie. Tragische Ereignisse führen in der Nacht vom 5. auf den 6. Dezember 1986 zum Tod von Malik Oussekine. Während einer Demonstration gegen eine umstrittene Universitätsreform in Paris fällt der Student einem Akt der Polizeigewalt zum Opfer. Die Familie kämpft daraufhin zusammen mit Anwälten um Gerechtigkeit und Aufklärung für ihren Sohn und Bruder. Im Zentrum der Serie stehen zudem die enormen Auswirkungen, die der Fall Oussekine in den 80er Jahren für die französische Gesellschaft hat.

Der Regisseur und Co-Autor Antoine Chevrollier, unter anderem bekannt durch "Baron Noir" oder "Büro der Legenden", sagt dem Streaming-Dienst: "Oussekine möchte die Fakten aufzeigen und die Geschichte vorurteilsfrei wiederherstellen. Die Erzählung dieser Geschichte fünfunddreißig Jahre nach den Ereignissen soll auch die zeitlosen Themen darin aufzeigen – den Kampf um Gerechtigkeit, der Trauerprozess und die brüderliche Verbundenheit angesichts schwerer Tragödien im Leben."

Die laut Disney+ auf der wahren Handlung basierende Serie, wird von den Produzenten als äußerst historisch bewertet: "Diese Serie ist in mehr als einer Hinsicht historisch. 'Oussekine' bringt außergewöhnliche Talente für ein Projekt zusammen, das tief in der französischen Gesellschaft verwurzelt ist und eine universelle Resonanz hat."

"Oussekine" auf Disney+: Das sind die Folgen

Die Folgen dauern zwischen 55 und 65 Minuten. Hier finden Sie einen Überblick über die Folgen:

Folge 1: 1.Teil

Folge 2: 2.Teil

Folge 3: 3.Teil

Folge 4: 4.Teil

Die Besetzung von "Oussekine": Das sind die Schauspielerinnen und Schauspieler im Cast

In der Hauptrolle von Malik Oussekine ist Schauspieler Sayyid El Alami zu sehen. Hier haben wir einen Überblick über die restliche Besetzung von "Oussekine":

Rolle Schauspielerinnen und Schauspieler Malik Oussekine Sayyid El Alami Mutter Aïcha Hiam Abbas Bruder Ben Amar Malek Lamraoui Bruder Mohamed Tewfik Jallab Vater Miloud Slimane Dazi Schwester Fatna Naidra Ayadi Schwester Sarah Mouna Soualem George Kiejman, Rechtsanwalt der Familie Kad Merad Robert Pandraud, Minister für öffentliche Sicherheit Olivier Gourmet Anwalt Dartevelle Laurent Stocker Jean Schmitt Thierry Godard , Garraud Gilles Cohen Mathieu Demy Jissé Garcia Matthieu Lucci Giorgi Richard Sammut Paul Bayzelon Louis Berthélémy Cassini Vincent Colombe Yann Bastien Bouillon

Der Trailer von "Oussekine"

Disney+ hat auf YouTube bereits einen Trailer im O-Ton mit englischen Untertiteln veröffentlicht. Die Vorschau ist relativ kurz und lässt viel Spannung für die Miniserie übrig. Wir haben hier den offiziellen Trailer für Sie:

Drehbuch, Autoren und Produktion von "Oussekine"

Drehbuch und Idee: Antoine Chevrollier

Co-Autoren:

Faïza Guène

Julien Lilti

Cédric Ido

Produktion: Itinéraire Productions

Sonsitges Team:

Sacha Gualperine (Musik und Sounddesign)

Evgueni Gualperine (Musik und Sounddesign)

Colombe Raby (Set Design und Kostüme)

(Set Design und Kostüme) Pascaline Chavanne (Set Design und Kostüme)