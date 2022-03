Alle Infos zu Staffel 6 von "Outlander": Folgen, Trailer, Handlung, Besetzung

Staffel 6 der Serie "Outlander" gibt es nun auch in Deutschland zu sehen. Hier finden Sie alle Infos rund um Besetzung, Handlung, Folgen und Trailer.

"Outlander" wird im TV fortgeführt und Fans der Serie dürfen sich nach einer langen Wartezeit nun über neue Folgen freuen. Die neue Staffel wird jedoch vorerst nicht wie gewohnt auf RTL-Passion zu sehen sein. Wie kann ich Staffel 6 sehen? Was ist die Handlung? Und wie viele Folgen wird es geben? Lesen Sie hier in unserem Artikel die Antworten.

"Outlander": Seit wann gibt es Staffel 6 in Deutschland zu sehen?

Der Start-Termin von "Outlander", Staffel 6, war lange Zeit nicht bekannt. Die Auswirkungen der Corona-Krise hatten den Drehstart von Frühjahr 2020 auf 2021 verschoben. Damit folgt der Release erst Anfang 2022 auf dem US-Sender Starz.

Staffel 6 von Outlander ist am 6. März 2022 auf Starz gestartet und ist seit dem 8. März 2022 auch in Deutschland zu sehen. Bisher liefen die Folgen der "Outlander"-Staffeln in Deutschland immer einen Tag nach der US-Premiere bei RTL-Passion. Doch die neuen Folgen von Staffel 6 gibt es erstmalig nur zu kaufen.

Video: ProSieben

Stream von "Outlander": Änderungen bei Staffel 6

Anders als bisher, sind die neuen Folgen von "Outander" Staffel 6 nicht kostenlos verfügbar. Die neuen Episoden können, auch in der deutschen Synchronisation, nur als Download bei Amazon, Apple-TV, Google, Microsoft, Videoload, MagentaTV, Maxdome und in der Schweiz auch bei Blue gekauft werden.

Bisher waren die Folgen einige Wochen später auch auf Vox und Netflix zu sehen. Es gibt aber bisher keine Informationen dazu, ob das bei der 6. Staffel ebenfalls so sein wird. Da Vox genau wie RTL Passion zur RTL Group gehört, könnte auch die Free-TV-Ausstrahlung von "Outlander" Staffel 6 von den Änderungen betroffen sein.

Ebenfalls ist bisher unklar, ob die neue Staffel beim Streamingdienst Netflix verfügbar sein wird. Was die Fans jedoch hoffen lassen könnte, ist, dass Netflix in Frankreich die erste Folge der 6. Staffel sogar schon am 7. März 2022 zur Verfügung stellt. Möglicherweise könnte Netflix-Deutschland sich ebenfalls Rechte gesichert haben. Sobald es diesbezüglich Neuigkeiten gibt, finden Sie diese hier.

Die Handlung von "Outlander", Staffel 6: Das wird passieren

Claire und Jamie leben in North Carolina auf ihrer eigenen Farm, der Fraser's Ridge. In Staffel 5 sehen sich die Frasers in die amerikanische Revolution involviert und versuchen sich und ihre engsten Freunde zu schützen. Stephen Bonnet ist auch in Staffel 6 noch immer der Hauptantagonist der Serie.

Wie viele Fans bereits wissen, basiert die Serie auf den Romanen von Diana Gabaldon. Die früheren Staffeln haben sich auch an deren Handlung orientiert, weichen teilweise aber von der Buchvorlage ab. Staffel 6 wird auf dem sechsten Roman von Diana Gabaldon "Ein Hauch von Schnee und Asche" basieren. Ein Teil der Geschichte wurde in der vorherigen Staffel bereits behandelt, allerdings nicht alles.

Laut dem Roman "Ein Hauch von Asche und Schnee" reisen Brianna und Roger vorerst nicht in die Zukunft, denn Roger will Prediger werden.

Zudem werden die Frasers in die Amerikanische Revolution gezogen, wobei sich Jamie gezwungen sieht, die Rebellen zu verteidigen. Auch die Gemeinschaft von Fraser's Ridge insgesamt droht an der politischen Lage zu zerbrechen. Denn: Plünderer hinterlassen im ganzen Land Zerstörung und Chaos.

Ob diese Ereignisse aus dem Buch auch genau so in der Serie umgesetzt werden, ist bisher noch unklar.

Seit dem 23. November 2021 ist Band 9 mit dem Titel "Das Schwärmen von tausend Bienen" auf dem Markt. Somit ist die lange Wartezeit für Fans der Saga vorbei: Band 8 wurde 2014 veröffentlicht und lange gab es keine Infos zu einem neuen Teil.

Wie viele Folgen hat Staffel 6 von "Outlander"?

Staffel 6 von "Outlander" wird mit acht Folgen relativ kurz ausfallen. Dafür wird Staffel 7, die tatsächlich auch schon geplant ist, 16 Folgen umfassen - nur die erste Staffel hatte so viele Folgen. Außerdem erwartet "Outlander"-Fans in Staffel 6 eine Auftaktfolge in Spielfimlänge. Die neuen Folgen erscheinen wöchentlich, außer am 12. April. Da wird es keine neue Folge geben.

Hier finden Sie eine Übersicht über die Titel und Sendetermine von Staffel 6:

Dienstag, 8. März 2022, Folge 1: "Schwingungen" ("Echoes")

Dienstag, 15 März 2022, Folge 2: "Allegiance"

Dienstag, 22. März 2022, Folge 3: "Temperance"

Dienstag, 29. März 2022, Folge 4: "Hour of the Wolf"

Dienstag, 5. April 2022, Folge 5: "Give Me Liberty"

Dienstag, 19. April 2022, Folge 6: "The World Turned Upside Down"

Dienstag, 26. April 2022, Folge 7: "Sticks and Stones"

Dienstag, 3. Mai 2022, Folge 8: "I Am Not Alone"

Besetzung von "Outlander", Staffel 6: Die Schauspieler im Cast

Der Hauptcast von Staffel 6 bleibt größtenteils so wie bisher. Auch in der neuen Staffel sind die Hauptcharaktere der Serie Claire und Jamie Fraser. Außerdem sind auch Brianna und Roger MacKenzie sowie Marsali Fraser und Fregus wieder wichtige Charaktere.

Netzwelt.de zufolge ist zudem ein neues Trio an Darstellern in Staffel 6 dabei. Jessica Reynolds wird als Malva Christie mitspielen, Tom Christie (Vater von Malva) wird von "Gangs of London"-Star Mark Lewis Jones verkörpert und Malvas Bruder Allan Christie ("Versailles"-Schauspieler Alexander Vlahos) ist ebenfalls neu.

Hier finden Sie eine Auswahl des bisherigen Casts im Überblick:

Rolle Schauspieler Claire Caitriona Balfe Jamie Sam Heughan Brianna Sophie Skelton Roger Richard Rankin Governor William Tryon Tim Downie Lizzie Caitlin O'Ryan Jacosta Cameron Maria Doyle Kennedy Stephen Bonnet Ed Speleers Fergus César Domboy Marsali Lauren Lyle Lord John David Berry Richard Brown Chris Larkin Lionel Brown Ned Dennehy

Trailer zu Staffel 6 von "Outlander"

Bisher gibt es noch keine deutsche Version, allerdings haben wir hier den offiziellen englischen Trailer von Starz für Sie: