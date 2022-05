Kommt "Ozark" mit Staffel 5?

Wird "Ozark "mit Staffel 5 kommen? Jetzt steht es fest. Wir haben alle Antworten für Sie.

Anfang dieses Jahres ging die beliebte Netflix-Serie "Ozark" mit der vierten Staffel an den Start. Diese umfasst insgesamt 14 Episoden. Die Kriminal-Dramaserie wurde mit Staffel 1 im Jahr 2017 ausgestrahlt und feiert seitdem internationale Erfolge, was die Zuschauerquoten betrifft. Über 2 Millionen Aufrufe erhielt die US-amerikanische Serie und ist damit einer der Spitzenreiter in der Beliebtheit auf der Streaming-Plattform Netflix.

Doch wie sieht es mit einer Fortsetzung aus? Wird es nach Staffel 4 von "Ozark" auch eine fünfte geben? Wir haben alle Infos für Sie.

"Ozark": Darum geht es in der Dramaserie

Die Krimiserie handelt vom Finanzberater Marty Byrde, der eines Tages mitsamt seiner Familie - bestehend aus seiner Frau Weny und deren beiden Kindern Charlotte und Jonah - aus der amerikanischen Großstadt Chicago in ein Sommerresort der Ozarks mitten in Missouri zieht. Sein Ziel: 500 Millionen US-Dollar in gerade einmal fünf Jahren zu waschen. Der Grund: Die Angst vor der Rache eines mexikanischen Drogenbosses. Denn Marty und sein Kumpel Bruce Liddell waschen bereits seit mehreren Jahren Geld für diesen, der im Übrigen Chef des zweitgrößten Kartells in ganz Mexiko ist. Doch dann wird entdeckt, dass Bruce Geld veruntreut, wofür er mit seinem Leben bezahlen muss. Marty kommt gerade noch so davon, in dem er verspricht, für die Schulden aufzukommen. Ozark entpuppt sich dafür nach einer Weile jedoch als eine gänzlich andere Welt. Denn Drogenhandel und Geldwäsche stehen hier an der Tagesordnung.

Marty und Wendy, die eigentlich von persönlichen Ehekrisen betroffen sind, raffen sich unter diesen Umständen wieder zusammen, und stellen sich gemeinsam der Bedrohung. Doch als wäre das nicht schon genug Stress, kommen ihre beiden Kinder auch nicht so recht mit dem abrupten Umzug zurecht. Nach und nach kommt die Familie mit ihrem Geschäft jedoch auch den Nachbarn in die Quere, die sich von deren Business bedroht fühlen.

"Ozark" ist durchzogen von einer Serie aus Verbrechen, Kriminalität und Straftaten. Und das feierte ganze vier Staffeln große Erfolge. In der letzten Staffel, Staffel 4, setzt die Familie Byrde alles daran, sich vom Drogen- und Geldwäschegeschäft zu distanzieren und endlich wieder eine ganz normale Familie mit ganz normalen Problemen zu werden.

Kommt die Netflix-Serie "Ozark" mit Staffel 4?

Doch wie geht es weiter? Wird Staffel 5 mit einer Fortsetzung kommen? Für alle "Ozark"-Fans gibt es eine enttäuschende Nachricht: Denn die Antwort lautet nein. Im selben Atemzug, als die Produzenten im Juni 2020 den Dreh von Staffel 4 bekannt gaben, verkündeten sie auch, dass es danach keine weitere Staffel geben wird. Damit ist die Krimiserie nun schlussendlich abgeschlossen.

Doch auf Netflix können Sie sie dennoch ansehen. Dort sind alle vier Staffeln verfügbar. Doch dafür müssen Sie bezahlen, denn die Nutzung des Streaming-Dienstes ist kostenpflicht. Was die Kosten anbelangt, haben Kunden die Möglichkeit, aus drei verschiedenen Paketen zu wählen: Dem Basis-Tarif für 7,99 € pro Monat, dem Standard-Tarif, dessen Kosten sich auf 12,99 € monatlich belaufen und dem Premium-Tarif, der monatlich 17,99 € kostet.