Ozempic-Face: Wer mit der Spritze abnehmen will, muss mit dieser gravierenden Veränderung rechnen

Die „Traumfabrik“ Hollywood setzt seit jeher neue Maßstäbe in Sachen Schönheit. Inzwischen erreichen Stars mithilfe von Medikamenten in Rekordzeit ihr Wunschgewicht. Doch das schnelle Abnehmen hat auch seinen Preis. Besonders offensichtlich ist es bei Prominenten wie Robbie Williams, die öffentlich zugeben, mit dem Diabetes-Medikament Ozempic ihr Gewicht reduziert zu haben. Bei diesen Stars wirken die Gesichter in die Länge gezogen und ausgehöhlt. Was es mit dem Phänomen „Ozempic Face“ auf sich hat und ob man es vermeiden kann, erfahren Sie in diesem Artikel.

Was ist Ozempic und warum führt es zu schnellem Gewichtsverlust?

Ozempic ist ein Medikament mit dem Wirkstoff Semaglutid, das ursprünglich vom dänischen Hersteller Novo Nordisk zur Behandlung von Typ-2-Diabetes entwickelt wurde. Aufgrund seiner gewichtsreduzierenden Wirkung wird es jedoch zunehmend „off-label“ zur Gewichtsabnahme eingesetzt, also außerhalb seiner eigentlichen Zulassung, insbesondere von Personen ohne Diabetes. Ozempic gehört zur Klasse der GLP-1-Rezeptoragonisten, die das Hormon GLP-1 (Glucagon-like Peptide-1) nachahmen. Dieses Hormon wird im Verdauungstrakt freigesetzt und hat einem Bericht von Havard Health Publishing zufolge mehrere Effekte:

Regulierung des Blutzuckerspiegels : GLP-1 stimuliert die Insulinausschüttung aus der Bauchspeicheldrüse, wenn der Blutzuckerspiegel hoch ist. Gleichzeitig hemmt es die Freisetzung von Glucagon, wodurch der Blutzuckerspiegel gesenkt wird.

Verzögerung der Magenentleerung : Das Medikament verlangsamt die Verdauung, wodurch sich das Sättigungsgefühl länger hält und die Nahrungsaufnahme insgesamt verringert wird.

Reduktion des Hungergefühls : Semaglutid wirkt im Gehirn auf das Appetitzentrum, wodurch der Appetit deutlich gedämpft wird.

Diese Kombination aus verminderter Nahrungsaufnahme und reduzierter Magenentleerung führt zu einem schnellen Gewichtsverlust. Besonders hoch ist die Gewichtsreduktion bei höheren Dosen, die speziell für Adipositas zugelassen sind, wie bei dem Abnehmmedikament Wegovy, das ebenfalls Semaglutid enthält und wie Ozempic vom Hersteller Novo Nordisk stammt.

Weil der Gewichtsverlust oft schnell und erheblich ist, wenn solche Medikamente zum Abnehmen verwendet werden, kann dies zu Veränderungen im Gesicht führen, die als „Ozempic Face“ bekannt geworden sind. Sie gelten als eine der Nebenwirkungen bei der Verwendung von Abnahme-Medikamenten.

Ozempic Face – Was steckt hinter dem plötzlichen Altern des Gesichts?

Ozempic Face beschreibt die sichtbaren Veränderungen im Gesicht, die durch den schnellen Gewichtsverlust unter Semaglutid entstehen. Der Begriff Ozempic Face geht offenbar auf den US-amerikanischen Dermatologen Dr. Paul Jarrod Frank zurück, der viele Patienten mit eingefallenen, gealterten Gesichtszügen nach der Einnahme von Ozempic behandelte.

Hauptursache für die Veränderungen ist der Verlust von Gesichtsvolumen, da Fettpolster, die das Gesicht jugendlich und straff wirken lassen, rapide verschwinden. Besonders betroffen sind Havard Health Publishing zufolge Wangen, Schläfen und die Partie um die Augen, was zu einem müden, hohlwangigen Aussehen führt. Gleichzeitig erschlafft die Haut, da ihr mit zunehmendem Alter weniger Kollagen und Elastin zur Verfügung steht, um sich an die neue Gesichtsform anzupassen. Dies kann tiefe Falten, hängende Hautpartien und eine weniger definierte Kinnlinie zur Folge haben.

Besonders ausgeprägt ist der Effekt bei schneller Gewichtsabnahme. Menschen mit dünner oder wenig elastischer Haut, etwa durch Sonnenschäden, Rauchen oder genetische Veranlagung, sind stärker betroffen. Diese Veränderungen lassen das Gesicht oft älter erscheinen, als es tatsächlich ist.

Vorher-Nachher: Wie stark kann Ozempic Face das Gesicht verändern?

Wie stark die Veränderungen ausfallen, hängt von verschiedenen Faktoren ab, darunter das Ausgangsgewicht, die Geschwindigkeit des Gewichtsverlusts und die individuelle Hautelastizität. Besonders auffällig werden die Veränderungen den Spezialisten des Washington Dermatologic Surgery Centers zufolge, wenn jemand in kurzem Zeitraum 10 bis 15 Kilogramm abnimmt, da dann die Fettpolster im Gesicht – insbesondere an den Wangen, Schläfen und um die Augen – deutlich zurückgehen.

Da sich die Veränderungen schleichend vollziehen, fällt der Unterschied vielen allerdings erst durch Vorher-Nachher-Fotos auf. In sozialen Medien gibt es zahlreiche Beispiele, bei denen das Gesicht nach einer schnellen Gewichtsabnahme merklich älter und kantiger wirkt, mit tieferen Linien und einer weniger prallen Gesichtsstruktur, sagt die American Academy of Facial Plastic and Reconstructive Surgery (AAFPRS).

Kann man Ozempic Face verhindern oder rückgängig machen?

Komplett verhindern lässt sich Ozempic Face nicht, da es eine natürliche Folge des schnellen Fettabbaus ist. Es gibt jedoch Maßnahmen, um das Risiko zu verringern oder die Auswirkungen abzumildern. Eine Möglichkeit ist es, den Gewichtsverlust langsamer zu gestalten, da sich die Haut dann besser anpassen kann. Ärzte empfehlen oft eine Gewichtsabnahme von ein bis zwei Kilogramm pro Monat, um extreme Hauterschlaffung zu vermeiden.

Zusätzlich können eine proteinreiche Ernährung, eine ausreichende Flüssigkeitszufuhr von ein bis zwei Litern Wasser pro Tag sowie regelmäßiges Krafttraining helfen, den Muskel- und Kollagenabbau zu verlangsamen, empfiehlt das Medizinportal MedicalNewsToday.

Sollten bereits deutliche Veränderungen aufgetreten sein, gibt es verschiedene Behandlungen, um das verlorene Volumen wiederherzustellen. Viele Betroffene entscheiden sich für Hyaluron-Filler oder biostimulierende Filler wie Sculptra, die die körpereigene Kollagenproduktion anregen, heißt es auf der Seite der American Academy of Facial Plastic and Reconstructive Surgery. In schweren Fällen könnten auch Fetttransplantationen oder ein Facelift erwogen werden, um die Haut wieder zu straffen.

Langfristig ist es jedoch wichtig, auch nach dem Absetzen von Ozempic eine gesunde Ernährung und Lebensweise beizubehalten, da eine erneute Gewichtszunahme die Gesichtsproportionen ungleichmäßig verändern kann, wenn zuvor Filler oder andere Eingriffe vorgenommen wurden, warnen die Chirurgen der AAFPRS.

Übrigens: Wer mit Abnehmspritzen Gewicht verlieren will, muss die Kosten in den meisten Fällen selbst tragen, da die Medikamente selten von der Krankenkasse übernommen werden.