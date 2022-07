"Paar Wars" wird zu "Paar Love": Start, Sendetermine und Moderator von Staffel 2

Staffel 2 von "Paar Love" steht bevor. Alles rund um Start, Sendetermine, Sendezeiten und Moderator, erfahren Sie hier.

Die Sendung "Paar Wars" von Ralf Schmitz ändert in diesem Jahr den Namen. Angesichts der aktuellen Ereignisse in der Ukraine wird aus "Paar Wars" nun "Paar Love". Die neue Staffel steht ganz unter dem Motto "make love, not war". Der Moderator Ralf Schmitz äußerte sich dazu gegenüber dem Sender: „Angesichts des grausamen Kriegs in der Ukraine fühlt es sich aktuell falsch an, eine Unterhaltungsshow zu machen, die ‚War‘ im Titel trägt. Deshalb lautet unser Motto für die zweite Staffel in diesem Jahr: ‚Make love, not war!‘ In diesem Zuge haben wir den Sendungs-Titel kurzerhand in ‚Paar Love‘ geändert“.

Das Konzept bleibt jedoch bestehen. In jeder Show stellen sich unterschiedliche Paare den Herausforderungen von Ralf Schmitz und machen einen Beziehungstest. Ein Paar scheidet jedoch sofort aus. Nur die zwei besten Duos schaffen es ins Finale, sofern sie sich gut kennen, gut harmonieren und das meiste Geld gesammelt haben. Am Ende kann aber nur ein Paar gewinnen und das Preisgeld in Höhe von 100.000 Euro absahnen.

Möchten Sie gerne mehr zur Sendung "Paar Love" erfahren? Wann ist der Start? Wann sind die Sendetermine und Sendezeiten? Was gibt es zum Moderator zu sagen? Wir haben die Details.

Wann ist der Start von "Paar Love", Staffel 2?

Die Dreharbeiten für die zweite Staffel "Paar Wars" starteten im Mai 2022. Nun ist der offizielle Start bekannt: Die neue Staffel beginnt am 13. Juli 2022.

"Paar Love", Staffel 2: Sendeterminen und Sendezeiten

In diesem Jahr ändert sich bei "Paar Love" nicht nur der Name, sondern auch die Sendezeiten. Die Folgen werden nicht mehr wie üblich freitags ausgestrahlt, sondern ab sofort immer mittwochs. An der Uhrzeit ändert sich jedoch nichts, die Episoden erscheinen weiterhin zur Prime-Time um 20.15 Uhr. Hier erhalten Sie eine Übersicht:

Folge 1 am 13. Juli 2022 um 20.15 Uhr

Folge 2 am 20. Juli 2022 um 20.15 Uhr

Folge 3 am 27. Juli 2022 um 20.15 Uhr

Das sind die Paare, die bei der zweiten Staffel von "Paar Love" mit dabei sind:

Folge 1

Sabrina und Philipp sind seit fast drei Jahren ein Paar und kommen aus Geisenfeld . Die meiste Zeit verbingen die beiden im Badezimmer. Die Morgenroutine des Partners kennen sie daher in und auswendig.

. Die meiste Zeit verbingen die beiden im Badezimmer. Die Morgenroutine des Partners kennen sie daher in und auswendig. Diana und Jens aus Winkel sind seit fast 30 Jahren zusammen. Da stellt sich die Frage, ob Jens sofort die Antwort parat hat, wann die beiden das erste Date hatten.

Halime und Alexander wohnen in Meerbusch . Das Paar ist seit ungefähr zweieinhalb Jahren zusammen. Halime behauptet von sich selbst, dass Alex der Klügere in der Beziehung ist. Halime muss jedoch im Allgemeinwissensquiz ran. Wie viel traut Alex ihr zu?

Folge 2

Samira und Sanny aus Karlsruhe sind begnadete Tänzer und seit vier Jahren ein Paar. Kennt Samira den Frauengeschmack ihres Verlobten?

sind begnadete Tänzer und seit vier Jahren ein Paar. Kennt Samira den Frauengeschmack ihres Verlobten? Ilona und Ingo kommen aus Gelsenkirchen , haben sich vor ungefähr 10 Jahren kennengelernt und sofort geheiratet. Es wird sich zeigen, ob sie den Beziehungstest gut meistern werden.

, haben sich vor ungefähr 10 Jahren kennengelernt und sofort geheiratet. Es wird sich zeigen, ob sie den Beziehungstest gut meistern werden. Lena und Marcel ( Passau , München ) betreiben gemeinsam ein Unterwäsche-Business. Ob ihnen das hilft, sich gegenseitig in Alltagssituationen einzuschätzen, wird sich zeigen.

Folge 3

Simone und Sven aus Berlin sind seit 10 Jahren unzertrennlich. Möglicherweise hilft ihnen das, um die anderen Paare auszustechen.

sind seit 10 Jahren unzertrennlich. Möglicherweise hilft ihnen das, um die anderen Paare auszustechen. Isabell und Marcello kommen aus Wuppertal und gehen ebenfalls seit fast 10 Jahren gemeinsam durchs Leben. Auch sie möchten die Konkurrenz ausstechen.

und gehen ebenfalls seit fast 10 Jahren gemeinsam durchs Leben. Auch sie möchten die Konkurrenz ausstechen. Nastasja und Enea sind seit dreieinhalb Jahren zusammen und möchten ebenfalls den Sieg holen.

Übertragung und Wiederholung der 2. Staffel von "Paar Love"

Die neuen Folgen von "Paar Love" werden wie üblich beim Sender Sat. 1 ausgestrahlt. Beginn ist jeweils um 20.15 Uhr. Sie möchten die neuen Folgen von "Paar Love" gerne sehen, mittwochs passt Ihnen aber nicht? Dann können Sie die Folgen auch nachträglich in der Wiederholung auf Joyn sehen. Hier erhalten Sie eine Übersicht:

Was? "Paar Love", Staffel 2

"Paar Love", Staffel 2 Wann? Ab dem 13. Juli 2022, immer mittwochs um 20.15 Uhr

Ab dem 13. Juli 2022, immer mittwochs um 20.15 Uhr Wo? Sat.1 , Joyn

, Wer? Ralf Schmitz

Das ist der Moderator von "Paar Love", Staffel 2

Neuer Name - aber gleiche Moderation. Auch 2022 wird "Paar Love" von Ralf Schmitz begleitet. Geboren wurde der Entertainer und Moderator am 03. November 1974 in Leverkusen. Er ist nicht nur Moderator und Komiker, sondern fungiert auch als Schauspieler, Autor und Synchronsprecher. Bereits 2003 bekam er eine Rolle bei "Die Dreisten Drei". Allein 2021 wurden drei Shows von Ralf Schmitz zusammen mit Sat.1 aufgezeichnet: "Halbpension mit Schmitz", "Paar Wars" und die Dating-Show "Voll verschossen". Außerdem ist ein weiteres Fernseh-Format ist mit Ralf Schmitz geplant. Nach längerer Wartezeit aufgrund der Corona-Pandemie soll 2022 "Schmitzefrei" erscheinen.