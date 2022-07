"Paar Love": Übertragung im TV und Stream und Wiederholung

Die neue Staffel von "Paar Love" beginnt. Alles rund um Übertragung im TV und Stream und zur Wiederholung gibt es hier.

Unter neuem Namen präsentiert Ralf Schmitz wieder seine Show rund um Beziehungstests. Angesichts der aktuellen Ereignisse in der Ukraine, wird die Show nicht mehr wie bisher unter dem Namen "Paar Wars" fortlaufen, sondern heißt nun "Paar Love". Wie Schmitz in einem Interview mit dem Sender verrät, findet er es unangebracht in Zeiten eines Krieges in Europa, eine Unterhaltungsshow zu veranstalten, die "War" im Namen trägt. Daher steht auch schon das Motto der diesjährigen Stafffel: "make love, not war".

Das Konzept sieht folgendermaßen aus: Die Kandidaten von "Paar Love" stehen in den jeweiligen Shows vor Herausforderungen und müssen sich einem Beziehungstest unterziehen. Ein Paar scheidet immer direkt aus, während die anderen Paare im Finale noch die Chance auf das Preisgeld in Höhe von 100.000 Euro haben. Um ins Finale einziehen zu können, müssen die Paare beweisen, wie gut sie sich kennen und wie gut sie miteinander harmonieren.

Möchten Sie gerne mehr zur Übertragung im TV und Stream und zur Wiederholung von "Paar Love" erfahren? Dann sind Sie hier genau richtig. Wir haben die Details.

"Paar Love": Übertragung im TV und Stream

Die Sendetermine und Sendezeiten von "Paar Love" ändern sich mit der neuen Staffel. Ab sofort erscheinen die neuen Folgen anstatt freitags, immer mittwochs. Ausgestrahlt werden die Episoden immer zur Prime-Time um 20.15 Uhr. Übertragen wird die Unterhaltungssendung, wie bereits üblich, bei Sat.1. Parallel kann die Show bei Sat.1 im Stream verfolgt werden. Hier eine Übersicht:

Was? "Paar Love"

"Paar Love" Übertragung im TV ? Sat.1

Übertragung im Stream? Joyn / Sat.1

/ Highlights? Sat.1

Sat.1 Wiederholung ? Joyn/ Sat.1

Wird es eine Wiederholung von "Paar Love" geben?

Wer mittwochs verhindert ist, kann die Sendung nachträglich als Wiederholung auf Joyn ansehen. Der Streamingservice Joyn Plus kostet 6,99 Euro im Monat und kann laut Anbieter monatlich gekündigt und 30 Tage kostenlos getestet werden.

Falls Sie Paar Love ohne Werbung sehen möchten, könnte sich das Abo lohnen. Ansonsten lassen sich die Folgen auch kostenlos über die Basisversion ansehen. Hierzu müssen Sie sich lediglich registrieren. Auch ganze Folgen der ersten Staffel können Sie bei Joyn kostenlos als Wiederholung streamen.

Im TV sind die Wiederholungen jeweils Freitagnacht (ab 0.0 Uhr - Zeiten variieren) und Sonntagvormittag (etwa 10.50 Uhr) nach der Erstausstrahlung zu sehen.

Ralf Schmitz ist der Moderator von "Paar Love". Foto: Sat. 1, Boris Breuer

Wie bereits in der vergangenen Staffel, übernimmt auch diesmal wieder Ralf Schmitz die Moderation von "Paar Love". Am 3. November 1974 erblickte er in Leverkusen das Licht der Welt. Er ist nicht nur Moderator und Komiker, sondern fungiert auch als Schauspieler, Autor und Synchronsprecher. Auch aus dem Fernsehen ist Ralf Schmitz schon bekannt, denn er moderiert und begleitet zahlreiche TV-Shows, wie z.B. "Voll verschossen mit Ralf Schmitz", "Halbpension mit Schmitz" und "Paar Love". Es ist sogar noch ein weiteres Format geplant, was bedingt durch die Corna-Pandemie jedoch verschoben werden musste. Dennoch soll 2022 "Schmitzefrei" erscheinen.