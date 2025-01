Aktion «Denkdeckel Kids» soll den Tod enttabuisieren

Fragen über das Leben und den Tod: Mit der Aktion «Denkdeckel Kids» soll die Auseinandersetzung mit dem Sterben bei Kindern enttabuisiert werden. Die «Denkdeckel» sollen mit kurzen Aussagen oder Fragen wie «Gibt es im Himmel Erdbeereis?» oder «Was spielen wir im Himmel?» dazu ermutigen, über Trauer, Tod und Sterben zu sprechen.

Unterstützung für Kinderpalliativarbeit

Die Deckel sollen zudem die Hospiz- und Palliativarbeit für Kinder und Jugendliche stärken. Auch an Schulen und Kindergärten würden die bunten Bierdeckel verteilt. Das Projekt wird unter anderem vom hessischen Familienministerium und dem Fachverband spezialisierte Palliativversorgung in Hessen (SAPV) unterstützt.

«Kinderpalliativarbeit ist von unschätzbarem Wert, da sie schwerkranken Kindern und ihren Familien in einer der herausforderndsten Zeiten ihres Lebens Unterstützung bietet», sagte Hessens Familienministerin Diana Stolz (CDU).

«Unser Ziel ist es, Kinder, deren Familien, Pädagogen, Akteure des Gesundheitswesens und Ehrenamtliche zu unterstützen, Gespräche auch in schwierigen Zeiten zu fördern», teilte der Fachverband SAPV Hessen mit. «Denkdeckel Kids» sei den Initiatoren ein Herzensanliegen gewesen, nachdem man gesehen habe, wie erfolgreich die «Denkdeckel» mit den Sprüchen für Erwachsene und Jugendliche waren.

Erfolgreiche Vorgängeraktion seit 2017

Schon 2017 war das Projekt «Denkdeckel» gestartet. Damals waren Bierdeckel mit zehn verschiedenen Aussagen und Fragen in palliativen und sozialen Einrichtungen sowie in Lokalen in Hessen ausgelegt worden.