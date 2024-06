Palmanova auf Mallorca: Diese Tipps sollte man vor dem Besuch kennen

Palmanova überzeugt Touristen vor allem mit den vielen Stränden. Die Region um den Ort herum hat ebenfalls einiges zu bieten. Das ist Palmanova auf Mallorca.

Palmanova auf Mallorca ist ein kleiner Ort am südwestlichen Zipfel der beliebten Ferieninsel, direkt an der Bucht von Palma. Strände sowie die erlebnisreiche Umgebung locken viele Touristen hierher. Nur wenige Autominuten von der Hauptstadt Palma entfernt, könnte Verwechslungsgefahr aufkommen. Nicht nur die geografische Nähe, auch der ähnlich klingende Name haben schon so manchen verwirrt. Während die Hauptstadt vor Trubel und Party aber kaum zur Ruhe kommt, geht es in Palmanova etwas entspannter zu. Familien und Senioren verbringen ihre Urlaube am Strand oder auf den Golfplätzen in der Region. Auch Wandern kann man rund um Palmanova. Ein Überblick über den Ort und Tipps, die man kennen sollte.

Entspannen in Palmanova: Strände an der Küste Mallorcas

Die Promenade von Palmanova besteht aus drei Stränden: Der Playa de Palmanova, Es Carregador und Son Matías. Nicht nur zum Entspannen, sondern auch für Familien mit Kindern sind die Strandabschnitte geeignet. Diverse Bars und Restaurants an der Promenade, weißer Sand und Palmen am Wasser - all das garantiert Palmanova auf Mallorca. Diese Ausstattung und Aktivitäten haben die Strände zu bieten:

Die drei Strandabschnitte bieten Toiletten und Duschen für ihre Besucher, Liegen und Sonnenschirme können vor Ort gemietet werden. Das berichtet das Portal abc-mallorca.de.

Für Kinder stehen Kinderspielplätze zur Verfügung.

Für die Sicherheit sorgen im Sommer Rettungsschwimmer, wie mallorcafuerkinder.de berichtet. Der Einstieg ins Wasser sei zudem flach, der Strand besonders sauber - gut geeignet für Kinder also.

Wer es sportlich angehen möchte, findet an den Strandabschnitten in Palmanova verschiedene Angebote, darunter Parasailing, Wakeboarden oder Schnorcheln. Auch Paddelboote und Stand-Up-Paddle-Boards sind zu mieten, wie abc-mallorca.de schreibt.

Urlaub auf dem Green in Palmanova: Golfplätze auf Mallorca

In der Umgebung von Palmanova im Südwesten Mallorcas liegen einige Golfplätze, die von Sport-Begeisterten genutzt werden können. Dazu zählt laut abc-mallorca.de auch der T Golf Club. Der luxuriöse Golfclub bietet Designer-Plätze inmitten der Landschaft Mallorcas. Auch Turniere finden hier laut eigener Website statt. Der Golfplatz Real Golf Bendinat liegt in einem bewaldeten Tal auf Mallorca und bietet Blick auf die Bucht von Palma. Touristen aus Palmanova haben es nicht weit, denn der Platz liegt etwa sieben Kilometer von Mallorcas Hauptstadt Palma entfernt. Ein weiterer Golfplatz ist der Golf Santa Ponsa I. Hier finden auch Wettbewerbe der Turnierserien der PGA European Tour statt, wie abc-mallorca.de berichtet.

Für Familien mit Kindern gibt es auch die Möglichkeit, Golf zu spielen. Genauer gesagt: Mini-Golf. Eine große Mini-Golf-Anlage gibt es laut mallorcafuerkinder.de im Freizeitpark Katmandu auf Mallorca. Dieser liegt nicht weit entfernt im südlich an Palmanova grenzenden Ort Magaluf. Abseits des Mini-Golfs gibt es laut Website des Parks unter anderem auch ein 4D-Kino und ein Haus, das auf dem Kopf steht.

Die Region um Palmanova auf Mallorca: Ausflüge ins Umland

Da Palmanova auf Mallorca vor allem für den Tourismus erbaut wurde, können Besucher keine lange Geschichte und spannende Kultureinrichtungen erwarten. Im Umland Palmanovas gibt es trotzdem einige Ausflugsziele, die man besichtigen kann: