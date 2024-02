"Miss Moneypenny"-Schauspielerin Pamela Salem ist tot

Pamela Salem, die vor allem als Miss Moneypenny in dem James-Bond-Film "Sag niemals nie" bekannt war, ist tot. Die Schauspielerin starb im Alter von 80 Jahren.

Die britische Schauspielerin Pamela Salem ist tot. Wie die Produktionsfirma Big Finish Productions mitteilte, ist sie bereits am Mittwoch im Alter von 80 Jahren gestorben. Auf deren offizieller Homepage schrieb die Firma, dass das ganze Team geschockt und traurig" gewesen sei, als es vom Tod der Britin erfahren habe. Salem war vor allem für ihre Rolle als Miss Moneypenny in dem James-Bond-Film "Sag niemals nie" bekannt. Zudem wirkte sie an der Hörspielreihe "Doctor Who: The Fourth Doctor Adventures" mit.

Die Britin war mit dem Schauspieler Michael O'Hagan verheiratet. Sie waren bis zu seinem Tod 2017 ein Paar und lebten gemeinsam in Florida.

Salem wurde 1944 in Indien geboren. Sie studierte in Heidelberg und London. Dann ging sie ans Theater. Sie übernahm in den 1970er Jahren nach ihrer Karriere am Theater Gastrollen in mehreren TV-Serien und war in einigen Filmen zu sehen. 1978 war sie in dem Krimi "Der große Eisenbahnraub" an der Seite von Sean Connery zu sehen. Auf seine Empfehlung hin übernahm Salem 1983 bei seinem James-Bond-Comeback in "Sag niemals nie" einmalig die Rolle der Moneypenny. Das Remake des James-Bond-Films "Feuerball" zählt nicht zur langjährigen 007-Reihe der Produktionsfirma EON und lief 1983 in Konkurrenz zu "Octopussy" mit Roger Moore.

In den 90er Jahren zog die Britin in die USA. Sie ergatterte zahlreiche Rollen im Fernsehen – auch in bekannten Serien wie der britische Seifenoper "Eastenders", der US-Serie "Magnum: PI", "Emergency Room" und "The West Wing: Im Zentrum der Macht". Salem war unter Science-Fiction-Fans nicht nur wegen verschiedener Rollen bei "Doctor Who" beliebt, sondern auch aufgrund ihrer Auftritte in den Sci-Fi-Serien "Into the Labyrinth", "Die dreibeinigen Herrscher" und "Blake's". (mit dpa)