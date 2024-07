Panne beim "Schlager-Spaß": Andy Borg erlebt peinlichen Moment

Andy Borg erlebte beim "Schlager-Spaß" eine Panne. Den peinlichen Moment überspielte er zwar geschickt, aber er war trotzdem unübersehbar.

Andy Borg ist eine feste Größe in der Schlagerwelt und auch aus dem Fernsehen nicht mehr wegzudenken. Seit 2018 moderiert er im SWR die Sendung "Schlager-Spaß mit Andy Borg". Bei einem seiner Auftritte kam es allerdings zu einem peinlichen Moment. Der 63-Jährige versuchte, die Situation zu überspielen. Was genau passiert ist, lesen Sie im Text.

Peinlicher Moment beim "Schlager-Spaß": Andy Borg schiebt die Panne auf eine technische Störung

Wie bei vielen Schlagershows kommt auch bei "Schlager-Spaß mit Andy Borg" Playback zum Einsatz. Durch die Musik aus dem Hintergrund, zu der Sängerinnen und Sänger nur noch die Lippen lautlos bewegen müssen, kam es schon zu vielen Pannen. Nun ist es wieder passiert.

Der Österreicher singt gerade seinen Song "Cara Mia" als es auf einmal zur Panne kommt. Ab 37:43 Minuten singt Andy Borg in sein Mikrofon und formt ein "Cara Mia" mit seinen Lippen, vom Band wird allerdings kein Text, sondern nur Musik gespielt, wie in der ARD-Mediathek zu verfolgen ist.

Andy Borg, dessen Vorname eigentlich Adolf ist, ist ein Profi im Showgeschäft und überspielt den Patzer geschickt: Er tut so als streike das Mikrofon. Kurz darauf erklingt seine verpasste Songzeile, er lässt sich nicht weiter irritieren und singt darauf los, als wäre nichts passiert.

Übrigens: Andy Borg hat viele treue Fans. Zu ihrem Ärgernis ist seine Sendung allerdings schon des Öfteren kurzfristig ausgefallen. Einmal wurde sie sogar wegen der Helene-Fischer-Show gestrichen.

Auch wenn er seinen Beruf gerne mag, so verrät der Österreicher, dass der Ruhm und die Bekanntheit auch seine Schattenseiten haben. Er lässt sich trotzdem nicht unterkriegen und so zeigt sich Andy Borg bei seinen Songs gerne auch mal experimentierfreudig und dichtete so seinen Song "Adios Amor" um. Seine Fans waren weniger begeistert, sondern eher verstört. (vig)