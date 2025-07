Bilder des Tages

Syrische Sicherheitskräfte stehen in der Nähe eines Walls in Syrien, den sie in der Nähe der Stadt Busra al-Harir errichtet haben, um Stammeskräfte daran zu hindern, auf die drusischen Dörfer im Gouvernement As Suwayda vorzurücken.

Foto: Maowia Atrash/dpa