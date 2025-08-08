Bilder des Tages

Icon Menü
Von dpa
    Bei einer Demonstration gegen den Krieg in Gaza liegt Kinderkleidung neben Listen von im Gazastreifen getöteten palästinensischen Kindern auf dem Boden in der Innenstadt von Lissabon.
    Bei einer Demonstration gegen den Krieg in Gaza liegt Kinderkleidung neben Listen von im Gazastreifen getöteten palästinensischen Kindern auf dem Boden in der Innenstadt von Lissabon. Foto: Armando Franca/AP/dpa
    Ein Angestellter arbeitet in der Molkerei AmulFed in Gandhinagar in Indien.
    Ein Angestellter arbeitet in der Molkerei AmulFed in Gandhinagar in Indien. Foto: Ajit Solanki/AP/dpa
    Angehörige und Unterstützer von israelischen Geiseln nehmen vor dem Büro des Ministerpräsidenten in Jerusalem an einer Kundgebung teil.
    Angehörige und Unterstützer von israelischen Geiseln nehmen vor dem Büro des Ministerpräsidenten in Jerusalem an einer Kundgebung teil. Foto: Ohad Zwigenberg/AP/dpa
    Eine einzelne Ente schwimmt alleine außerhalb der Absperrung, nachdem über 80.000 Gummienten im Rahmen des Chicago Ducky Derby zugunsten von Special Olympics Illinois in den Chicago River geworfen wurden.
    Eine einzelne Ente schwimmt alleine außerhalb der Absperrung, nachdem über 80.000 Gummienten im Rahmen des Chicago Ducky Derby zugunsten von Special Olympics Illinois in den Chicago River geworfen wurden. Foto: Erin Hooley/AP/dpa
    Feuerwerk explodiert während der Eröffnungsfeier der World Games 2025 in Chengdu in der südwestchinesischen Provinz Sichuan.
    Feuerwerk explodiert während der Eröffnungsfeier der World Games 2025 in Chengdu in der südwestchinesischen Provinz Sichuan. Foto: Chen Bin/XinHua/dpa
    Menschen gehen über den Roten Platz, während das Sonnenlicht von der Kreml-Uhr auf dem Spasskaja-Turm des Kremls reflektiert wird.
    Menschen gehen über den Roten Platz, während das Sonnenlicht von der Kreml-Uhr auf dem Spasskaja-Turm des Kremls reflektiert wird. Foto: Pavel Bednyakov/AP/dpa
