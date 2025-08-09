Bilder des Tages

Icon Menü
    Little Prince Wonder, ein 8-jähriger Chinese Crested, wird während des World's Ugliest Dog Contest auf der Sonoma County Fair in Santa Rosa gestreichelt.
    Little Prince Wonder, ein 8-jähriger Chinese Crested, wird während des World's Ugliest Dog Contest auf der Sonoma County Fair in Santa Rosa gestreichelt. Foto: Noah Berger/AP/dpa
    Tauben fliegen während einer Gedenkzeremonie im Friedenspark anlässlich des 80. Jahrestages des Atombombenabwurfs auf die südwestjapanische Stadt Nagasaki.
    Tauben fliegen während einer Gedenkzeremonie im Friedenspark anlässlich des 80. Jahrestages des Atombombenabwurfs auf die südwestjapanische Stadt Nagasaki. Foto: -/kyodo/dpa
    US-Präsident Donald Trump (M) schüttelt die Hände von Armeniens Ministerpräsident Paschinjan (r) und Aserbaidschans Präsident Aliyev während einer trilateralen Unterzeichnungszeremonie im State Dining Room des Weißen Hauses.
    US-Präsident Donald Trump (M) schüttelt die Hände von Armeniens Ministerpräsident Paschinjan (r) und Aserbaidschans Präsident Aliyev während einer trilateralen Unterzeichnungszeremonie im State Dining Room des Weißen Hauses. Foto: Mark Schiefelbein/AP/dpa
    Ein Mann geht am frühen Morgen in der Eider schwimmen.
    Ein Mann geht am frühen Morgen in der Eider schwimmen. Foto: Christian Charisius/dpa
