Bilder des Tages

    Blick am Abend auf die historische Altstadtkulisse von Dresden an der Elbe mit der Frauenkirche (l-r), der Kuppel der Kunstakedmie mit dem Engel „Fama“, dem Terrassenufer, dem Ständehaus, dem Hausmannsturm und der Hofkirche.
    Blick am Abend auf die historische Altstadtkulisse von Dresden an der Elbe mit der Frauenkirche (l-r), der Kuppel der Kunstakedmie mit dem Engel „Fama", dem Terrassenufer, dem Ständehaus, dem Hausmannsturm und der Hofkirche. Foto: Robert Michael/dpa
    Feuerwehrleute arbeiten daran, einen Waldbrand in einem Waldgebiet in der Nähe von Canakkale im Nordwesten der Türkei zu löschen.
    Feuerwehrleute arbeiten daran, einen Waldbrand in einem Waldgebiet in der Nähe von Canakkale im Nordwesten der Türkei zu löschen. Foto: Berkman Ulutin/DIA Photo/AP/dpa
    Menschen sind um Mitternacht mit Taschenlampen auf dem Feldberg-Plateau unterwegs und hinterlassen bei der Langzeitbelichtung Lichtreflexe. Der Ansturm auf den Hausberg im Rhein-Main-Gebiet wird in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (12. auf 13. August) vermutlich sehr groß sein. Der Sternschnuppen-Strom der Perseiden über Deutschland wird seinen Höhepunkt erreichen und lässt sich von der höchsten Erhebung im Taunus gut beobachten.
    Menschen sind um Mitternacht mit Taschenlampen auf dem Feldberg-Plateau unterwegs und hinterlassen bei der Langzeitbelichtung Lichtreflexe. Der Ansturm auf den Hausberg im Rhein-Main-Gebiet wird in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (12. auf 13. August) vermutlich sehr groß sein. Der Sternschnuppen-Strom der Perseiden über Deutschland wird seinen Höhepunkt erreichen und lässt sich von der höchsten Erhebung im Taunus gut beobachten. Foto: Andreas Arnold/dpa
    Ein Paar steht auf einem Meeresfelsen, während die Sonne an einem warmen und windigen Tag am Strand von Kavouri im Süden Athens untergeht,
    Ein Paar steht auf einem Meeresfelsen, während die Sonne an einem warmen und windigen Tag am Strand von Kavouri im Süden Athens untergeht, Foto: Thanassis Stavrakis/AP/dpa
